Whitecaps-Earthquakes, Sums

By The Associated Press

Vancouver 0 3—3 San Jose 2 0—2

First half_1, San Jose, Hyka, 3, 7th minute. 2, San Jose, Eriksson, 5 (penalty kick), 18th.

Second half_3, Vancouver, Reyna, 5, 59th. 4, Vancouver, Techera, 8 (Kamara), 61st. 5, Vancouver, Kamara, 11 (Reyna), 68th.

Goalies_Vancouver, Stefan Marinovic; San Jose, Andrew Tarbell.

Yellow Cards_Godoy, San Jose, 29th; Reyna, Vancouver, 51st; De Jong, Vancouver, 52nd; Martins, Vancouver, 52nd.

Advertisement

Referee_Baldomero Toledo. Assistant Referees_Apolinar Mariscal, Cameron Blanchard. 4th Official_Nima Saghafi.

A_16,326 (18,000)

___

Lineups

Vancouver_Stefan Marinovic; Aaron Maund, Jake Nerwinski, Kendall Waston; Marcel De Jong (Nicolas Mezquida, 56th), Felipe Martins (Ali Ghazal, 55th), Russell Teibert; Alphonso Davies, Kei Kamara (Erik Hurtado, 72nd), Yordy Reyna, Cristian Techera.

San Jose_Andrew Tarbell; Florian Jungwirth, Guram Kashia, Nick Lima, Joel Qwiberg (Dominic Oduro, 82nd); Luis Fernandes, Anibal Godoy, Jahmir Hyka (Christopher Wehan, 65th), Valeri Qazaishvili; Magnus Eriksson (Chris Wondolowski, 69th), Danny Hoesen.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.