Women-No. 1 Seed First-Round Grand Slam Losses

By The Associated Press

Open era (1968-present)

1979 Australian Open — No. 1 Virginia Ruzici lost to Mary Sawyer, 0-6, 6-2, 6-4.

1994 Wimbledon — No. 1 Steffi Graf lost to Lori McNeil, 7-5, 7-6 (5).

1999 Wimbledon — No. 1 Martina Hingis lost to Jelena Dokic, 6-2, 6-0.

2001 Wimbledon — No. 1 Martina Hingis lost to Virginia Ruano Pascual, 6-4, 6-2.

2017 French Open — No. 1 Angelique Kerber lost to Ekaterina Makarova, 6-2, 6-2.

2018 U.S. Open — No. 1 Simona Halep lost to Kaia Kanepi, 6-2, 6-4.

