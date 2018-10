Wyndham Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Sedgwfield Country Club Greensboro, N.C. Purse: $6 million Yardage: 7,127; Par 70 Third Round Brandt Snedeker 59-67-68—194 -16 Brian Gay 70-63-62—195 -15 David Hearn 64-67-64—195 -15 C.T. Pan 65-64-67—196 -14 D.A. Points 64-64-68—196 -14 Ryan Moore 63-70-64—197 -13 Abraham Ancer 64-69-64—197 -13 Brett Stegmaier 64-67-67—198 -12 Sergio Garcia 66-65-67—198 -12 Harris English 66-65-67—198 -12 Michael Thompson 66-70-63—199 -11 Jonathan Byrd 64-68-67—199 -11 Jamie Lovemark 66-70-64—200 -10 Rory Sabbatini 69-67-64—200 -10 Martin Laird 69-66-65—200 -10 Sangmoon Bae 67-67-66—200 -10 Webb Simpson 66-68-66—200 -10 Denny McCarthy 66-67-67—200 -10 Ryan Armour 65-68-67—200 -10 John Oda 63-70-67—200 -10 Jim Furyk 65-68-67—200 -10 Trey Mullinax 67-65-68—200 -10 Keith Mitchell 65-66-69—200 -10 Hideki Matsuyama 69-68-64—201 -9 Kevin Tway 67-69-65—201 -9 Tom Hoge 69-66-66—201 -9 Billy Horschel 66-68-67—201 -9 Doug Ghim 68-64-69—201 -9 Matthew Fitzpatrick 70-67-65—202 -8 Rafa Cabrera Bello 68-69-65—202 -8 Shawn Stefani 68-68-66—202 -8 Patrick Rodgers 68-67-67—202 -8 Chris Kirk 69-65-68—202 -8 Ryan Blaum 67-66-69—202 -8 Brice Garnett 65-68-69—202 -8 Nick Taylor 65-67-70—202 -8 Aaron Baddeley 65-67-70—202 -8 Peter Malnati 66-65-71—202 -8 Hudson Swafford 67-70-66—203 -7 Joaquin Niemann 68-69-66—203 -7 Scott Piercy 70-67-66—203 -7 Sam Saunders 66-70-67—203 -7 Johnson Wagner 70-66-67—203 -7 Mackenzie Hughes 68-68-67—203 -7 Sung Kang 65-69-69—203 -7 Henrik Stenson 68-65-70—203 -7 Scott Brown 68-65-70—203 -7 William McGirt 69-68-67—204 -6 Danny Lee 68-69-67—204 -6 Roberto Díaz 68-69-67—204 -6 Jonas Blixt 69-68-67—204 -6 Dylan Meyer 67-68-69—204 -6 Harold Varner III 66-69-69—204 -6 Corey Conners 65-69-70—204 -6 Cameron Percy 67-67-70—204 -6 Lanto Griffin 69-68-68—205 -5 Billy Hurley III 68-69-68—205 -5 Bill Haas 69-68-68—205 -5 Sam Ryder 72-64-69—205 -5 Chesson Hadley 68-68-69—205 -5 Martin Flores 64-73-69—206 -4 Blayne Barber 68-69-69—206 -4 Ricky Barnes 66-70-70—206 -4 Stephan Jaeger 67-68-71—206 -4 Jason Dufner 66-68-72—206 -4 Graeme McDowell 70-67-70—207 -3 Ollie Schniederjans 64-73-70—207 -3 Xinjun Zhang 68-67-72—207 -3 Julian Suri 71-66-71—208 -2 Jason Kokrak 69-68-71—208 -2 Richy Werenski 68-69-72—209 -1 Conrad Shindler 69-68-73—210 E

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.