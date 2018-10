Wyndham Championship Par Scores

By The Associated Press

Thursday At Sedgwfield Country Club Greensboro, N.C. Purse: $6 million Yardage: 7,127; Par 70 (35-35) First Round Brandt Snedeker 27-32—59 -11 Ryan Moore 30-33—63 -7 John Oda 32-31—63 -7 Martin Flores 32-32—64 -6 D.A. Points 32-32—64 -6 Brett Stegmaier 31-33—64 -6 David Hearn 32-32—64 -6 Abraham Ancer 30-34—64 -6 Ollie Schniederjans 30-34—64 -6 Jonathan Byrd 32-32—64 -6 Corey Conners 31-34—65 -5 Nick Taylor 31-34—65 -5 Aaron Baddeley 32-33—65 -5 Ryan Armour 32-33—65 -5 Sung Kang 32-33—65 -5 Jim Furyk 32-33—65 -5 Brice Garnett 31-34—65 -5 Keith Mitchell 33-32—65 -5 C.T. Pan 31-34—65 -5 Sam Saunders 33-33—66 -4 Billy Horschel 33-33—66 -4 Webb Simpson 33-33—66 -4 Sergio Garcia 31-35—66 -4 Harris English 32-34—66 -4 Denny McCarthy 32-34—66 -4 Ricky Barnes 29-37—66 -4 Harold Varner III 34-32—66 -4 Michael Thompson 33-33—66 -4 Jason Dufner 33-33—66 -4 Peter Malnati 31-35—66 -4 Jamie Lovemark 32-34—66 -4 Alex Cejka 32-35—67 -3 Tommy Gainey 32-35—67 -3 Cameron Percy 31-36—67 -3 Ryan Blaum 30-37—67 -3 Zac Blair 33-34—67 -3 Hudson Swafford 33-34—67 -3 Sangmoon Bae 32-35—67 -3 Trey Mullinax 33-34—67 -3 Kevin Tway 31-36—67 -3 Brian Davis 34-33—67 -3 Scott Stallings 34-33—67 -3 Dylan Meyer 34-33—67 -3 Stephan Jaeger 33-34—67 -3 Tyrone Van Aswegen 33-35—68 -2 Russell Henley 34-34—68 -2 Billy Hurley III 34-34—68 -2 Ernie Els 35-33—68 -2 Dominic Bozzelli 33-35—68 -2 Joaquin Niemann 32-36—68 -2 Chesson Hadley 34-34—68 -2 Rafa Cabrera Bello 34-34—68 -2 Shawn Stefani 33-35—68 -2 Doug Ghim 32-36—68 -2 Xinjun Zhang 33-35—68 -2 Andrew Yun 33-35—68 -2 Norman Xiong 34-34—68 -2 Ken Duke 33-35—68 -2 Blayne Barber 32-36—68 -2 Chad Campbell 35-33—68 -2 Patrick Rodgers 34-34—68 -2 Richy Werenski 32-36—68 -2 Wesley Bryan 33-35—68 -2 Mackenzie Hughes 37-31—68 -2 Scott Brown 36-32—68 -2 Henrik Stenson 36-32—68 -2 Vaughn Taylor 34-34—68 -2 Fabián Gómez 34-34—68 -2 Matt Every 33-35—68 -2 Danny Lee 33-35—68 -2 Roberto Díaz 33-35—68 -2 Doc Redman 33-35—68 -2 Tom Hoge 32-37—69 -1 Shane Lowry 34-35—69 -1 Hideki Matsuyama 35-34—69 -1 William McGirt 33-36—69 -1 Chris Kirk 34-35—69 -1 James Driscoll 33-36—69 -1 Martin Laird 35-34—69 -1 Jason Kokrak 33-36—69 -1 Stuart Appleby 32-37—69 -1 Mickey DeMorat 33-36—69 -1 Lanto Griffin 34-35—69 -1 Conrad Shindler 34-35—69 -1 Rory Sabbatini 34-35—69 -1 David Lingmerth 32-37—69 -1 Bill Haas 35-34—69 -1 Padraig Harrington 35-34—69 -1 Jonas Blixt 35-34—69 -1 J.J. Henry 34-35—69 -1 Carl Pettersson 35-34—69 -1 Shane Bertsch 32-37—69 -1 Adam Schenk 36-33—69 -1 Nicholas Lindheim 33-36—69 -1 T.J. Vogel 36-33—69 -1 Matt Jones 35-35—70 E Johnson Wagner 33-37—70 E Tyler Duncan 34-36—70 E Graeme McDowell 35-35—70 E Brendan Steele 34-36—70 E Scott Piercy 36-34—70 E Whee Kim 36-34—70 E John Huh 33-37—70 E Matthew Fitzpatrick 35-35—70 E Martin Piller 35-35—70 E Hunter Mahan 33-37—70 E Grayson Murray 33-37—70 E Brian Gay 33-37—70 E Daniel Berger 33-37—70 E Jhonattan Vegas 36-34—70 E Nick Watney 34-36—70 E Steve Stricker 33-37—70 E Ben Crane 33-37—70 E Rob Oppenheim 35-35—70 E Stewart Jolly 35-35—70 E Andres Romero 34-37—71 +1 J.T. Poston 34-37—71 +1 Cameron Tringale 33-38—71 +1 John Merrick 33-38—71 +1 Satoshi Kodaira 35-36—71 +1 Davis Love III 34-37—71 +1 Jason Bohn 36-35—71 +1 Parker McLachlin 35-36—71 +1 Retief Goosen 34-37—71 +1 Ben Silverman 34-37—71 +1 Julian Suri 34-37—71 +1 Chris Stroud 36-35—71 +1 Robert Garrigus 34-37—71 +1 Peter Uihlein 34-37—71 +1 Derek Fathauer 36-35—71 +1 Brendon de Jonge 35-36—71 +1 Bronson Burgoon 34-37—71 +1 Steve Wheatcroft 36-35—71 +1 Will Zalatoris 33-38—71 +1 Jonathan Randolph 32-39—71 +1 Zecheng Dou 36-35—71 +1 Dicky Pride 36-36—72 +2 George McNeill 33-39—72 +2 Brandon Harkins 35-37—72 +2 Sam Ryder 35-37—72 +2 Sean O’Hair 37-35—72 +2 Kyle Thompson 35-37—72 +2 Kris Blanks 34-38—72 +2 Brian Stuard 35-37—72 +2 Arjun Atwal 34-38—72 +2 Matt Atkins 36-36—72 +2 Talor Gooch 32-40—72 +2 Rod Pampling 36-37—73 +3 Si Woo Kim 38-35—73 +3 Robert Streb 36-37—73 +3 Cody Gribble 36-38—74 +4 Seamus Power 38-36—74 +4 Daniel Summerhays 38-36—74 +4 Ethan Tracy 40-34—74 +4 Tom Lovelady 36-38—74 +4 Charles Frost 38-37—75 +5

