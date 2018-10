Athletics 9, Mariners 3

By The Associated Press

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Martini lf 5 1 2 1 0 1 .306 Semien ss 5 2 2 2 0 3 .256 Lowrie 2b 5 0 1 0 0 1 .267 Barreto 2b 0 0 0 0 0 0 .229 Davis dh 4 2 1 1 1 1 .249 Olson 1b 5 1 1 4 0 1 .248 Piscotty rf 3 0 0 0 1 0 .268 Pinder 3b 4 1 2 1 0 1 .257 Canha cf 2 1 0 0 1 0 .247 Phegley c 3 1 0 0 1 0 .200 Totals 36 9 9 9 4 8

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Haniger cf 4 0 0 0 0 1 .283 Negron lf 1 0 0 0 0 0 .304 Segura ss 3 1 1 0 1 0 .303 Romine ss 1 0 1 0 0 0 .207 Cano 2b 4 0 1 0 0 1 .300 Beckham 2b 1 0 0 0 0 0 .195 Cruz dh 2 1 0 1 1 1 .261 Span lf 3 0 1 0 0 2 .265 Heredia lf-cf 0 0 0 0 0 0 .230 Seager 3b 3 1 1 0 1 1 .221 Vogelbach 1b 3 0 0 0 1 1 .205 Gamel rf 2 0 1 2 2 0 .274 Herrmann c 4 0 0 0 0 1 .237 Totals 31 3 6 3 6 8

Oakland 110 060 100—9 9 0 Seattle 020 010 000—3 6 1

E_Hernandez (2). LOB_Oakland 5, Seattle 9. 2B_Martini (9), Gamel (14). 3B_Romine (1). HR_Semien (15), off Hernandez; Pinder (13), off Hernandez; Olson (29), off Bradford; Davis (47), off Lawrence. RBIs_Martini (19), Semien 2 (68), Davis (121), Olson 4 (84), Pinder (27), Cruz (96), Gamel 2 (19). SF_Cruz.

Runners left in scoring position_Oakland 2 (Martini, Semien); Seattle 7 (Haniger 4, Vogelbach 2, Beckham). RISP_Oakland 3 for 6; Seattle 1 for 9.

Runners moved up_Lowrie, Vogelbach. GIDP_Davis, Cano.

DP_Oakland 1 (Olson, Semien, Jackson); Seattle 1 (Romine, Beckham, Vogelbach).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Jackson 4 1-3 5 3 3 5 2 84 3.33 Buchter, W, 6-0 1 0 0 0 1 2 22 2.82 Hendriks 2-3 0 0 0 0 1 7 4.30 Wendelken 1 0 0 0 0 3 11 0.57 Dull 1 0 0 0 0 0 10 4.38 Petit 1 1 0 0 0 0 22 3.03 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez, L, 8-14 4 3 5 4 2 4 74 5.55 Bradford 2-3 3 3 3 1 0 20 3.69 Rumbelow 1 1-3 0 0 0 0 2 13 6.48 Lawrence 3 3 1 1 1 2 42 7.33

Hernandez pitched to 3 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Buchter 2-0, Hendriks 1-0, Bradford 2-2, Rumbelow 1-0. HBP_Jackson (Span), Hernandez (Canha). WP_Hernandez. PB_Phegley (6).

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Chris Guccione; Second, Ed Hickox; Third, Gabe Morales.

T_3:13. A_13,727 (47,943).

