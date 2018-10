Brewers 3, Cubs 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 1 4 0 0 0 .311 Yelich rf-lf 4 0 1 0 1 1 .315 Aguilar 1b 5 0 0 0 0 1 .273 Broxton rf 0 0 0 0 0 0 .188 Braun lf 3 0 0 0 1 1 .254 Shaw 1b 0 0 0 0 0 0 .242 Schoop 2b 2 0 0 1 1 1 .237 Moustakas 3b 3 2 2 0 1 0 .253 Kratz c 4 0 2 0 0 1 .250 Arcia ss 3 0 1 1 1 1 .217 Miley p 2 0 0 0 0 2 .208 a-Granderson ph 1 0 0 0 0 1 .246 Burnes p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 .500 d-Santana ph 1 0 1 0 0 0 .250 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 3 11 2 5 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Murphy 2b 3 0 0 0 1 1 .297 Bryant lf 3 1 1 1 0 1 .277 Rizzo 1b 4 0 0 1 0 1 .282 Baez 3b 3 0 0 0 1 1 .293 Zobrist rf 4 0 2 0 0 0 .314 Almora cf 4 0 1 0 0 1 .291 Contreras c 3 1 1 0 1 0 .259 1-Gore pr 0 0 0 0 0 0 .500 Lester p 2 0 0 0 0 0 .109 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Schwarber ph 0 0 0 0 0 0 .239 c-Bote ph 1 0 0 0 0 1 .245 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .167 Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 .000 e-La Stella ph 1 0 0 0 0 1 .272 Russell ss 2 0 0 0 1 2 .255 Totals 30 2 5 2 4 9

Milwaukee 110 001 000—3 11 1 Chicago 100 010 000—2 5 0

a-struck out for Miley in the 6th. b-pinch hit for Chavez in the 7th. c-struck out for Schwarber in the 7th. d-singled for Hader in the 9th. e-struck out for Kintzler in the 9th.

1-ran for Contreras in the 9th.

E_Miley (1). LOB_Milwaukee 9, Chicago 6. 2B_Moustakas (31), Kratz (5), Bryant (24), Contreras (25). RBIs_Schoop (59), Arcia (24), Bryant (46), Rizzo (92). SB_Arcia (6), Gore (5). CS_Yelich (4). SF_Schoop, Bryant.

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Yelich, Arcia, Granderson 2); Chicago 3 (Rizzo, Almora, La Stella). RISP_Milwaukee 1 for 6; Chicago 0 for 5.

Runners moved up_Kratz, Rizzo, Lester. GIDP_Aguilar 2, Almora.

DP_Milwaukee 1 (Moustakas, Schoop, Aguilar); Chicago 2 (Baez, Murphy, Rizzo), (Russell, Rizzo).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Miley, W, 4-2 5 4 2 2 3 1 81 2.23 Burnes, H, 2 1 1 0 0 0 0 18 2.79 Hader, H, 20 2 0 0 0 0 6 24 2.08 Jeffress, S, 11-16 1 0 0 0 1 2 20 1.41 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, L, 15-6 5 2-3 8 3 3 2 7 89 3.57 Edwards Jr. 1-3 0 0 0 1 1 8 2.31 Chavez 1 1 0 0 0 0 14 2.85 Cishek 1 1 0 0 1 1 25 2.23 Wilson 1-3 1 0 0 1 0 12 2.96 Kintzler 2-3 0 0 0 0 0 8 4.45 La Stella 0 0 0 0 0 0 0 6.75

Inherited runners-scored_Edwards Jr. 2-1, Kintzler 2-0. WP_Edwards Jr..

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Eric Cooper; Second, Cory Blaser; Third, Stu Scheurwater.

T_3:19. A_38,471 (41,649).

