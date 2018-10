Brewers 5, Cubs 1

By The Associated Press

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi Grndrsn rf 4 3 3 1 D.Mrphy 2b 4 0 0 0 Yelich lf 3 1 1 0 Bryant lf-3b 3 0 2 1 Cain cf 5 1 3 1 Rizzo 1b 4 0 0 0 T.Shaw 2b-1b 2 0 0 1 Zobrist rf 4 0 1 0 Mstakas 3b 5 0 1 2 J.Baez 3b-ss 3 0 0 0 H.Perez ss-2b 5 0 1 0 Almora cf 4 0 0 0 Thames 1b 3 0 1 0 Cntrras c-lf 3 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Hndrcks p 1 0 1 0 Braun ph 1 0 0 0 L Stlla ph 1 1 1 0 Jffress p 0 0 0 0 R.Rsrio p 0 0 0 0 Pina c 3 0 0 0 Chavez p 0 0 0 0 Aguilar ph 1 0 0 0 Cratini ph-c 2 0 0 0 Kratz c 0 0 0 0 Russell ss 3 0 1 0 C.Andrs p 1 0 0 0 Edwrds p 0 0 0 0 Sladino ph 1 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 J.Brnes p 0 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 Densing p 0 0 0 0 D.Sntna ph 1 0 1 0 Norwood p 0 0 0 0 Soria p 0 0 0 0 O.Arcia ss 1 0 0 0 Totals 36 5 11 5 Totals 32 1 6 1

Milwaukee 101 000 003—5 Chicago 000 010 000—1

E_J.Baez (13), Almora (3), H.Perez (4). DP_Chicago 1. LOB_Milwaukee 11, Chicago 7. 2B_D.Santana (12), Bryant (25). 3B_Granderson (2). HR_Granderson (13). SB_Yelich 2 (19), Cain (27). CS_J.Baez (9). SF_T.Shaw (6).

IP H R ER BB SO Milwaukee Anderson 4 2 0 0 3 4 Barnes 1-3 1 1 1 0 0 Knebel 1 2-3 1 0 0 0 2 Soria H,12 1 1 0 0 0 0 Hader W,6-1 1 1 0 0 0 3 Jeffress 1 0 0 0 0 1 Chicago Hendricks L,11-11 5 5 2 2 1 5 Rosario 1 1 0 0 0 1 Chavez 1 1 0 0 1 0 Edwards Jr. 2-3 1 0 0 1 1 Cishek 2-3 1 1 1 0 1 Kintzler 0 1 2 2 1 0 Duensing 1-3 1 0 0 0 0 Norwood 1-3 0 0 0 0 0

Kintzler pitched to 3 batters in the 9th

HBP_by Hendricks (Granderson), by Kintzler (Yelich).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Stu Scheuwater; Second, Gary Cederstrom; Third, Eric Cooper.

T_3:14. A_40,234 (41,649).

