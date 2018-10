Brewers 5, Cubs 1

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 4 3 3 1 0 0 .252 Yelich lf 3 1 1 0 1 0 .313 Cain cf 5 1 3 1 0 0 .314 Shaw 2b-1b 2 0 0 1 2 1 .240 Moustakas 3b 5 0 1 2 0 0 .252 Perez ss-2b 5 0 1 0 0 2 .260 Thames 1b 3 0 1 0 1 1 .223 Hader p 0 0 0 0 0 0 .500 f-Braun ph 1 0 0 0 0 0 .251 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Pina c 3 0 0 0 0 1 .251 e-Aguilar ph 1 0 0 0 0 1 .272 Kratz c 0 0 0 0 0 0 .247 Anderson p 1 0 0 0 0 1 .091 a-Saladino ph 1 0 0 0 0 1 .263 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Knebel p 0 0 0 0 0 0 — c-Santana ph 1 0 1 0 0 0 .253 Soria p 0 0 0 0 0 0 — Arcia ss 1 0 0 0 0 0 .215 Totals 36 5 11 5 4 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Murphy 2b 4 0 0 0 0 1 .288 Bryant lf-3b 3 0 2 1 1 1 .277 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 2 .277 Zobrist rf 4 0 1 0 0 0 .311 Baez 3b-ss 3 0 0 0 1 2 .292 Almora cf 4 0 0 0 0 2 .288 Contreras c-lf 3 0 0 0 1 2 .258 Hendricks p 1 0 1 0 0 0 .073 b-La Stella ph 1 1 1 0 0 0 .272 Rosario p 0 0 0 0 0 0 1.000 Chavez p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Caratini ph-c 2 0 0 0 0 0 .257 Russell ss 3 0 1 0 0 0 .256 Edwards Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Cishek p 0 0 0 0 0 0 .167 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 .000 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Norwood p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 1 6 1 3 10

Milwaukee 101 000 003—5 11 1 Chicago 000 010 000—1 6 2

a-struck out for Anderson in the 5th. b-singled, advanced to 2nd for Hendricks in the 5th. c-doubled for Knebel in the 7th. d-grounded out for Chavez in the 7th. e-struck out for Pina in the 8th. f-flied out for Hader in the 9th.

E_Perez (4), Baez (13), Almora (3). LOB_Milwaukee 11, Chicago 7. 2B_Santana (12), Bryant (25). 3B_Granderson (2). HR_Granderson (13), off Cishek. RBIs_Granderson (38), Cain (36), Shaw (78), Moustakas 2 (87), Bryant (47). SB_Yelich 2 (19), Cain (27). CS_Baez (9). SF_Shaw.

Runners left in scoring position_Milwaukee 7 (Cain 2, Moustakas 2, Thames, Aguilar, Braun); Chicago 2 (Rizzo, Russell). RISP_Milwaukee 4 for 14; Chicago 1 for 5.

Runners moved up_Granderson, Russell. GIDP_Pina.

DP_Chicago 1 (Baez, Murphy, Rizzo).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 4 2 0 0 3 4 71 3.85 Barnes 1-3 1 1 1 0 0 5 3.57 Knebel 1 2-3 1 0 0 0 2 24 4.34 Soria, H, 12 1 1 0 0 0 0 8 3.40 Hader, W, 6-1 1 1 0 0 0 3 14 2.05 Jeffress 1 0 0 0 0 1 10 1.39 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, L, 11-11 5 5 2 2 1 5 77 3.71 Rosario 1 1 0 0 0 1 13 3.27 Chavez 1 1 0 0 1 0 17 2.81 Edwards Jr. 2-3 1 0 0 1 1 17 2.28 Cishek 2-3 1 1 1 0 1 10 2.34 Kintzler 0 1 2 2 1 0 11 4.76 Duensing 1-3 1 0 0 0 0 3 7.75 Norwood 1-3 0 0 0 0 0 2 5.62

Kintzler pitched to 3 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Knebel 1-1, Cishek 2-0, Duensing 3-2, Norwood 2-0. HBP_Hendricks (Granderson), Kintzler (Yelich).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Stu Scheurwater; Second, Gary Cederstrom; Third, Eric Cooper.

T_3:14. A_40,234 (41,649).

