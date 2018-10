Cardinals 11, Pirates 5

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier rf 5 0 1 1 0 1 .289 Marte cf 3 0 0 0 1 0 .275 Burdi p 0 0 0 0 0 0 — Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Osuna ph 1 0 0 0 0 0 .197 Bell 1b 4 1 2 0 0 0 .262 Cervelli c 3 0 1 0 0 0 .260 e-Lavarnway ph 1 1 1 0 0 0 1.000 Dickerson lf 4 1 2 2 0 1 .291 Moran 3b 4 0 1 0 0 2 .278 Kramer 2b 4 1 1 1 0 2 .333 Newman ss 4 1 1 1 0 1 .140 Musgrove p 2 0 0 0 0 1 .172 Feliz p 0 0 0 0 0 0 .000 Brault p 0 0 0 0 0 0 .158 Anderson p 0 0 0 0 0 0 — c-Luplow ph-cf 1 0 0 0 1 0 .196 Totals 36 5 10 5 2 8

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 2 2 1 0 2 0 .271 1-Munoz pr-3b 1 1 1 0 0 0 .282 Martinez rf 3 2 1 0 1 1 .305 Norris p 0 0 0 0 0 0 — d-Garcia ph-lf 1 1 1 1 0 0 .143 Adams 1b 4 0 2 0 1 0 .249 Ozuna lf 4 0 1 3 0 2 .280 Weaver p 0 0 0 0 0 0 .158 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 DeJong ss 4 0 1 1 0 0 .232 Wong 2b 5 1 1 0 0 3 .246 Bader cf 3 1 0 0 1 3 .269 Pena c 4 2 1 0 0 0 .202 Mikolas p 2 0 0 0 0 2 .143 a-Garcia ph 0 0 0 0 0 0 .222 b-O’Neill ph-rf 1 1 1 3 1 0 .250 Totals 34 11 11 8 6 11

Pittsburgh 000 100 004— 5 10 1 St. Louis 200 002 16x—11 11 0

a-pinch hit for Mikolas in the 7th. b-walked for Garcia in the 7th. c-lined out for Anderson in the 8th. d-doubled for Norris in the 8th. e-doubled for Cervelli in the 9th. f-grounded out for Holmes in the 9th.

1-ran for Carpenter in the 7th.

E_Moran (10). LOB_Pittsburgh 6, St. Louis 7. 2B_Frazier (19), Bell (28), Dickerson (29), Newman (2), Lavarnway (1), Ozuna (14), Garcia (1). HR_O’Neill (8), off Burdi. RBIs_Frazier (30), Dickerson 2 (49), Kramer (2), Newman (2), Ozuna 3 (79), DeJong (55), O’Neill 3 (20), Garcia (1). SF_Ozuna, DeJong.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Dickerson, Newman, Osuna 2); St. Louis 5 (Ozuna 2, Wong 3). RISP_Pittsburgh 4 for 10; St. Louis 5 for 14.

Runners moved up_Cervelli, Moran, Adams. GIDP_Dickerson.

DP_St. Louis 1 (Wong, DeJong, Adams).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 6-9 6 4 4 4 2 8 88 3.87 Feliz 1-3 1 1 1 0 1 9 6.21 Brault 0 0 0 0 2 0 11 4.23 Anderson 2-3 0 0 0 1 1 6 14.73 Burdi 1-3 2 4 3 1 0 16 81.00 Holmes 2-3 4 2 2 0 1 21 8.84 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, W, 15-4 7 5 1 1 1 7 107 2.99 Norris 1 0 0 0 0 1 11 3.51 Weaver 2-3 5 4 4 1 0 33 4.84 Brebbia 1-3 0 0 0 0 0 2 3.53

Brault pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Brault 1-0, Anderson 3-1, Brebbia 2-0. WP_Musgrove, Anderson, Holmes.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Andy Fletcher; Second, Laz Diaz; Third, Manny Gonzalez.

T_3:23. A_37,187 (45,538).

