Cardinals 5, Giants 3

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Blanco cf-lf 5 0 1 1 0 1 .224 Panik 2b 4 0 0 0 0 2 .248 Okert p 0 0 0 0 0 0 — Moronta p 0 0 0 0 0 0 .000 Hernandez cf 1 0 0 0 0 0 .237 Longoria 3b 5 1 3 1 0 1 .250 Crawford ss 2 0 0 0 2 2 .258 Hundley c 3 0 1 0 1 1 .247 Shaw lf 3 0 1 1 1 2 .237 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — Watson p 0 0 0 0 0 0 — Ar.Garcia 1b 4 0 0 0 0 4 .294 Slater rf 3 1 0 0 1 2 .257 Bumgarner p 2 0 0 0 0 1 .146 c-Hanson ph-2b 2 1 2 0 0 0 .264 Totals 34 3 8 3 5 16

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 5 1 1 0 0 2 .262 Martinez rf 3 0 1 0 0 1 .304 Ad.Garcia rf 0 0 0 0 0 0 .125 DeJong ss 4 0 1 0 0 1 .237 Ozuna lf 4 0 1 1 0 0 .281 Gyorko 3b 4 1 2 0 0 2 .272 Molina c 4 0 0 0 0 0 .268 Bader cf 2 2 1 0 2 0 .269 Wong 2b 3 0 2 2 0 0 .251 Munoz 2b 1 1 1 0 0 0 .277 Gant p 1 0 0 0 0 1 .067 Ross p 0 0 0 0 0 0 .195 a-O’Neill ph 1 0 0 0 0 0 .248 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Wisdom ph 1 0 0 0 0 1 .238 Hicks p 0 0 0 0 0 0 .000 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Adams ph 1 0 1 2 0 0 .241 Martinez p 0 0 0 0 0 0 .242 Totals 34 5 11 5 2 8

San Francisco 001 000 200—3 8 0 St. Louis 100 011 02x—5 11 0

a-lined out for Ross in the 5th. b-struck out for Hudson in the 6th. c-singled for Bumgarner in the 7th. d-doubled for Brebbia in the 8th.

LOB_San Francisco 9, St. Louis 8. 2B_Longoria (24), Hundley (12), Hanson (17), Gyorko (19), Bader (18), Adams (10). RBIs_Blanco (8), Longoria (53), Shaw (7), Ozuna (85), Wong 2 (38), Adams 2 (57). CS_Longoria (1). S_Martinez.

Runners left in scoring position_San Francisco 5 (Longoria, Hundley, Ar.Garcia 2, Bumgarner); St. Louis 7 (Carpenter, DeJong, Ozuna, Molina 2, Wisdom 2). RISP_San Francisco 2 for 12; St. Louis 4 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Longoria, Hernandez.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner 6 8 3 3 1 5 98 3.20 Okert 1-3 0 0 0 0 0 4 0.00 Moronta 2-3 1 0 0 0 1 14 2.59 Melancon, L, 0-2 2-3 1 2 2 1 1 15 3.06 Watson 1-3 1 0 0 0 1 9 2.71 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gant 2 2-3 4 1 1 3 3 67 3.53 Ross 2 1-3 1 0 0 0 4 33 4.05 Hudson, H, 11 1 0 0 0 0 3 11 3.13 Hicks, BS, 6-12 1 2 2 2 2 1 26 3.24 Brebbia, W, 3-3 1 0 0 0 0 3 19 3.42 Martinez, S, 4-4 1 1 0 0 0 2 14 3.25

Inherited runners-scored_Watson 2-2, Ross 3-0. WP_Hicks, Moronta.

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Chad Fairchild; Second, Roberto Ortiz; Third, Kerwin Danley.

T_3:22. A_45,892 (45,538).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.