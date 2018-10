College Football Schedule

By The Associated Press

AIR FORCE (1-2) 38 Stony Brook 0 27 at FAU 33 32 at Utah St. 42

Sep. 29 Nevada, 4 p.m.

Oct. 6 Navy, 3:30 p.m.

Oct. 12 at San Diego St., 9 p.m.

Oct. 19 at UNLV, 10 p.m.

Oct. 27 Boise St., 7 p.m.

Nov. 3 at Army, Noon

Nov. 10 New Mexico, 3:30 p.m.

Nov. 17 at Wyoming, TBA

Nov. 22 Colorado St., 3:30 p.m.

AKRON (2-1) 41 Morgan St. 7 39at Northwestern 34 13 at Iowa St. 26

Oct. 6 Miami (Ohio), 3:30 p.m.

Oct. 13 at Buffalo, TBA

Oct. 20 at Kent St., TBA

Oct. 27 Cent. Michigan, TBA

Nov. 1 N. Illinois, 7 p.m.

Nov. 10 at E. Michigan, TBA

Nov. 17 Bowling Green, TBA

Nov. 23 at Ohio, TBA

ALABAMA (4-0) 51 at Louisville 14 57 Arkansas St. 7 62 at Mississippi 7 45 Texas A&M 23

Sep. 29 Louisiana-Lafayette, Noon

Oct. 6 at Arkansas, TBA

Oct. 13 Missouri, TBA

Oct. 20 at Tennessee, TBA

Nov. 3 at LSU, TBA

Nov. 10 Mississippi St., TBA

Nov. 17 The Citadel, TBA

Nov. 24 Auburn, TBA

APPALACHIAN ST. (2-1) 38at Penn St., OT 45 45 at Charlotte 9 72 Gardner-Webb 7

Sep. 29 South Alabama, 3:30 p.m.

Oct. 9 at Arkansas St., 8 p.m.

Oct. 20 Louisiana-Lafayette, TBA

Oct. 25 at Georgia Southern, 7:30 p.m.

Nov. 3 at Coastal Carolina, TBA

Nov. 10 at Texas St., TBA

Nov. 17 Georgia St., TBA

Nov. 24 Troy, TBA

ARIZONA (2-2) 23 BYU 28 18 at Houston 45 62 S. Utah 31 35 at Oregon St. 14

Sep. 29 Southern Cal, 10:30 p.m.

Oct. 6 California, TBA

Oct. 12 at Utah, 10 p.m.

Oct. 20 at UCLA, TBA

Oct. 27 Oregon, TBA

Nov. 2 Colorado, 10:30 p.m.

Nov. 17 at Washington St., TBA

Nov. 24 Arizona St., TBA

ARIZONA ST. (2-2) 49 UTSA 7 16 Michigan St. 13 21at San Diego St. 28 20 at Washington 27

Sep. 29 Oregon St., 10 p.m.

Oct. 6 at Colorado, TBA

Oct. 18 Stanford, 9 p.m.

Oct. 27 at Southern Cal, TBA

Nov. 3 Utah, TBA

Nov. 10 UCLA, TBA

Nov. 17 at Oregon, TBA

Nov. 24 at Arizona, TBA

ARKANSAS (1-3) 55 E. Illinois 20 27at Colorado St. 34 17 North Texas 44 3 at Auburn 34

Sep. 29 Texas A&M, Noon

Oct. 6 Alabama, TBA

Oct. 13 Mississippi, TBA

Oct. 20 Tulsa, TBA

Oct. 27 Vanderbilt, TBA

Nov. 10 LSU, TBA

Nov. 17 at Mississippi St., TBA

Nov. 23 at Missouri, 2:30 p.m.

ARKANSAS ST. (3-1) 48 SE Missouri 21 7 at Alabama 57 29 at Tulsa 20 27 UNLV 20

Sep. 29 at Georgia Southern, 6 p.m.

Oct. 9 Appalachian St., 8 p.m.

Oct. 18 Georgia St., 7:30 p.m.

Oct. 27 at Louisiana-Lafayette, TBA

Nov. 3 South Alabama, TBA

Nov. 10 at Coastal Carolina, TBA

Nov. 17 Louisiana-Monroe, TBA

Nov. 24 at Texas St., TBA

ARMY (2-2) 14 at Duke 34 38 Liberty 14 28 Hawaii 21 21at Oklahoma, OT 28

Sep. 29 at Buffalo, Noon

Oct. 13 at San Jose St., TBA

Oct. 20 Miami (Ohio), Noon

Oct. 27 at E. Michigan, TBA

Nov. 3 Air Force, Noon

Nov. 10 Lafayette, Noon

Nov. 17 Colgate, Noon

Dec. 8 at Navy, 3 p.m.

AUBURN (3-1) 21 Washington 16 63 Alabama St. 9 21 LSU 22 34 Arkansas 3

Sep. 29 Southern Miss., 4 p.m.

Oct. 6 at Mississippi St., TBA

Oct. 13 Tennessee, TBA

Oct. 20 at Mississippi, TBA

Nov. 3 Texas A&M, TBA

Nov. 10 at Georgia, TBA

Nov. 17 Liberty, TBA

Nov. 24 at Alabama, TBA

