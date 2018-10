Cubs 1, Reds 0

By The Associated Press

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi B.Hmltn cf 2 0 0 0 Almora cf 3 0 0 0 Gennett ph 1 0 0 0 Bryant rf 4 0 0 0 Peraza ss 4 0 2 0 J.Baez 2b 4 1 1 0 Votto 1b 3 0 1 0 Bote 3b 3 0 0 0 Suarez 3b 4 0 0 0 Russell ss 3 0 1 0 Ervin lf 3 0 0 0 Cntrras c 3 0 2 1 Brnhart c 3 0 0 0 Cratini 1b 2 0 0 0 D.Hrrra 2b 3 0 1 0 Rizzo 1b 0 0 0 0 Dixon rf 2 0 0 0 Lester p 2 0 0 0 Schbler ph-rf 1 0 0 0 Zobrist ph 1 0 0 0 C.Reed p 1 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 G.Grrro ph 1 0 0 0 Chavez p 0 0 0 0 Romano p 0 0 0 0 R.Rsrio p 0 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 Casali ph 1 0 0 0 I.Happ lf 3 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Totals 29 0 4 0 Totals 28 1 4 1

Cincinnati 000 000 000—0 Chicago 000 001 00x—1

DP_Chicago 1. LOB_Cincinnati 4, Chicago 6. SB_B.Hamilton (31), Peraza (23). CS_B.Hamilton (10).

IP H R ER BB SO Cincinnati Reed 5 2 0 0 2 10 Romano L,7-11 1 2 1 1 0 1 Peralta 1 0 0 0 0 0 Hughes 1 0 0 0 0 2 Chicago Lester W,16-6 7 2 0 0 2 9 Wilson H,15 1 1 0 0 0 1 Chavez H,6 1-3 1 0 0 0 0 Rosario H,8 1-3 0 0 0 0 0 Cishek S,4-7 1-3 0 0 0 0 0

HBP_by Reed (Caratini).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Estabrook; Second, Hunter Wendelstedt; Third, John Libka.

T_2:39. A_41,196 (41,649).

