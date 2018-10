Cubs 3, Brewers 0

By The Associated Press

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi Cain cf 4 0 1 0 D.Mrphy 2b 4 0 0 0 Yelich rf 3 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Aguilar 1b 4 0 1 0 Bryant lf 4 0 0 0 Braun lf 4 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 0 0 Schoop 2b 4 0 0 0 Zobrist rf 3 1 0 0 T.Shaw 3b 2 0 0 0 J.Baez ss-2b 2 1 1 0 Kratz c 2 0 0 0 L Stlla 3b 3 1 0 0 H.Perez ph-ss 1 0 1 0 Almora cf 0 0 0 0 O.Arcia ss 2 0 0 0 Cratini c 3 0 2 2 Pina ph-c 1 0 0 0 Qintana p 1 0 0 0 Chacin p 1 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 D.Sntna ph 1 0 0 0 Bote ph-3b 0 0 0 0 Cedeno p 0 0 0 0 I.Happ cf 3 0 0 0 Wodruff p 0 0 0 0 D L Rsa p 0 0 0 0 Sladino ph 1 0 0 0 Russell ss 0 0 0 0 Jnnings p 0 0 0 0 Ta.Wllm p 0 0 0 0 Ju.Grra p 0 0 0 0 Totals 30 0 3 0 Totals 27 3 3 2

Milwaukee 000 000 000—0 Chicago 020 000 10x—3

E_Schoop (16), Chacin (3). LOB_Milwaukee 5, Chicago 3. 2B_Caratini (7). SB_Zobrist (3). S_Quintana (6).

IP H R ER BB SO Milwaukee Chacin L,14-7 5 1 2 1 1 5 Cedeno 1 0 0 0 0 1 Woodruff 1 2 1 1 1 2 Jennings 1-3 0 0 0 0 0 Williams 1-3 0 0 0 0 1 Guerra 1-3 0 0 0 0 1 Chicago Quintana W,13-9 6 2-3 3 0 0 2 7 Wilson H,14 1-3 0 0 0 0 1 De La Rosa H,8 1 0 0 0 0 1 Strop S,13-17 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Cory Blaser; Second, Stu Scheuwater; Third, Gary Cederstrom.

T_2:54. A_37,017 (41,649).

