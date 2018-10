Cubs 3, Reds 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler rf 5 0 1 0 0 1 .272 Peraza ss 4 1 1 1 0 1 .292 Votto 1b 4 1 2 1 0 0 .284 Suarez 3b 3 0 1 0 1 1 .290 Gennett 2b 4 0 1 0 0 0 .320 Ervin lf 4 0 0 0 0 3 .264 Casali c 4 0 2 0 0 0 .301 1-Guerrero pr 0 0 0 0 0 0 .143 Harvey p 2 0 0 0 0 1 .080 a-Herrera ph 0 0 0 0 0 0 .179 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Garrett p 0 0 0 0 0 0 .000 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .308 c-Barnhart ph 1 0 0 0 0 0 .251 Hamilton cf 2 0 1 0 2 1 .242 Totals 33 2 9 2 3 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 4 0 0 0 0 1 .276 Bryant lf 2 0 0 0 1 1 .280 Zobrist rf 4 0 3 0 0 0 .315 Murphy 2b 3 0 0 0 1 1 .284 Garcia p 0 0 0 0 0 0 .000 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 .000 Baez ss-2b 4 0 1 0 0 0 .295 Caratini c 4 1 1 0 0 1 .259 Bote 3b 4 0 1 0 0 1 .240 Hamels p 2 0 0 0 0 2 .105 Maples p 0 0 0 0 0 0 — b-La Stella ph 1 1 0 0 0 0 .270 Russell ss 1 0 0 0 0 0 .252 Happ cf 3 1 1 3 0 0 .233 Totals 32 3 7 3 2 7

Cincinnati 000 200 000—2 9 1 Chicago 000 000 30x—3 7 1

a-hit by pitch for Harvey in the 7th. b-out on fielder’s choice for Maples in the 7th. c-flied out for Lorenzen in the 9th.

1-ran for Casali in the 9th.

E_Suarez (17), Bryant (10). LOB_Cincinnati 8, Chicago 8. 2B_Casali (9), Zobrist (26), Bote (9). HR_Peraza (12), off Hamels; Votto (12), off Hamels; Happ (15), off Hernandez. RBIs_Peraza (54), Votto (67), Happ 3 (42). CS_Hamilton (9).

Runners left in scoring position_Cincinnati 3 (Schebler, Casali, Harvey); Chicago 6 (Murphy 2, Baez 2, Hamels 2). RISP_Cincinnati 0 for 9; Chicago 1 for 7.

Runners moved up_Bote. LIDP_Schebler. GIDP_Peraza, Bote.

DP_Cincinnati 1 (Gennett, Peraza, Votto); Chicago 2 (Rizzo), (Baez, Rizzo).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Harvey 6 4 0 0 1 6 96 4.67 Hernandez, L, 5-1, BS, 6-6 1-3 2 3 2 0 0 10 2.65 Garrett 1-3 0 0 0 0 0 4 4.45 Lorenzen 1 1-3 1 0 0 1 1 33 3.21 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels 6 2-3 8 2 2 2 7 109 3.67 Maples, W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0 4 12.27 Garcia, H, 4 1 0 0 0 0 1 10 6.19 De La Rosa, S, 1-2 1 1 0 0 1 0 27 3.63

Inherited runners-scored_Maples 1-0. HBP_Hamels (Herrera), Lorenzen (Bryant).

Umpires_Home, John Libka; First, Bruce Dreckman; Second, Mike Estabrook; Third, Hunter Wendelstedt.

T_2:58. A_36,468 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.