Cubs 5, Diamondbacks 1

By The Associated Press

Chicago Arizona ab r h bi ab r h bi Almora cf 5 2 2 0 Pollock cf 4 1 1 1 Bryant lf 3 1 2 2 E.Escbr 3b 4 0 1 0 Rizzo 1b 4 1 1 1 D.Prlta lf 4 0 0 0 J.Baez 2b 4 1 1 2 Gldschm 1b 3 0 1 0 Zobrist rf 4 0 2 0 Dscalso 2b 3 0 0 0 Heyward rf 0 0 0 0 Sza Jr. rf 3 0 0 0 Cntrras c 4 0 0 0 Y.Lopez p 0 0 0 0 Bote 3b 4 0 1 0 Ahmed ss 3 0 0 0 Hndrcks p 3 0 0 0 Avila c 3 0 0 0 J.Wlson p 0 0 0 0 Corbin p 2 0 0 0 Russell ss 4 0 0 0 Bracho p 0 0 0 0 Delgado p 0 0 0 0 Jay rf 1 0 0 0 Totals 35 5 9 5 Totals 30 1 3 1

Chicago 000 003 020—5 Arizona 000 000 001—1

E_Bote (2). LOB_Chicago 5, Arizona 3. 2B_Zobrist (27), E.Escobar (46). HR_Bryant (12), J.Baez (32), Pollock (18). CS_Goldschmidt (4). S_Hendricks (4).

IP H R ER BB SO Chicago Hendricks W,12-11 8 2-3 3 1 1 1 8 Wilson 1-3 0 0 0 0 0 Arizona Corbin L,11-6 6 5 3 3 1 7 Bracho 1 0 0 0 0 1 Delgado 2-3 3 2 2 0 0 Lopez 1 1-3 1 0 0 0 2

WP_Delgado.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Jim Reynolds; Second, Lance Barksdale; Third, Will Little.

T_2:46. A_27,662 (48,519).

