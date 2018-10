Diamondbacks 4, Dodgers 3

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf 4 0 0 0 1 2 .249 Turner 3b 4 0 1 0 1 0 .318 Muncy 1b 4 0 0 0 1 3 .257 Machado ss 4 0 1 0 0 0 .296 Bellinger cf 4 1 2 1 0 0 .259 Puig rf 4 0 0 0 0 1 .271 Grandal c 3 0 3 0 0 0 .238 1-Locastro pr 0 1 0 0 0 0 .182 Alexander p 0 0 0 0 0 0 .000 Floro p 0 0 0 0 0 0 .000 Wood p 0 0 0 0 0 0 .045 e-Verdugo ph 1 0 0 0 0 1 .267 Rosscup p 0 0 0 0 0 0 — Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Maeda p 0 0 0 0 0 0 .094 Hernandez 2b 4 1 2 1 0 0 .242 Buehler p 1 0 0 0 1 0 .146 b-Utley ph 1 0 0 0 0 0 .215 Barnes c 0 0 0 0 0 0 .201 f-Taylor ph 1 0 1 1 0 0 .254 Gale c 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 3 10 3 4 7

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay rf 4 1 1 0 0 0 .271 Stewart c 0 0 0 0 0 0 .200 Marte ss-2b 3 1 1 0 1 0 .254 Peralta lf 3 0 1 2 1 1 .296 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 3 .291 Descalso 2b 4 0 0 0 0 1 .235 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Pollock cf 4 1 2 0 0 0 .259 Owings 3b-rf 3 0 1 0 1 0 .211 Murphy c 2 0 0 0 0 1 .206 c-Escobar ph-3b 1 1 1 1 1 0 .271 Koch p 0 0 0 0 0 0 .059 Sherfy p 0 0 0 0 0 0 — a-Brito ph 1 0 0 0 0 0 .167 Bracho p 0 0 0 0 0 0 — Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — d-Vargas ph 1 0 1 1 0 0 .143 Lopez p 0 0 0 0 0 0 — Ahmed ss 0 0 0 0 0 0 .236 Totals 30 4 8 4 4 6

Los Angeles 010 000 101—3 10 1 Arizona 000 002 101—4 8 2

No outs when winning run scored.

a-flied out for Sherfy in the 6th. b-flied out for Buehler in the 7th. c-pinch hit for Murphy in the 7th. d-singled for Ziegler in the 7th. e-struck out for Wood in the 8th. f-doubled for Barnes in the 9th.

1-ran for Grandal in the 7th.

Advertisement

E_Turner (10), Goldschmidt (7), Stewart (1). LOB_Los Angeles 9, Arizona 7. 2B_Machado (35), Taylor (34), Peralta (25), Owings (15). 3B_Grandal (2). HR_Bellinger (24), off Koch; Escobar (23), off Maeda. RBIs_Bellinger (72), Hernandez (49), Taylor (62), Peralta 2 (86), Escobar (84), Vargas (1). SB_Hernandez (3), Pollock (12). S_Koch.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Muncy 3, Verdugo); Arizona 6 (Jay, Marte 2, Goldschmidt, Owings 2). RISP_Los Angeles 2 for 12; Arizona 2 for 9.

Runners moved up_Turner. GIDP_Machado, Puig, Peralta, Owings.

DP_Los Angeles 2 (Hernandez, Machado, Muncy), (Hernandez, Machado, Muncy); Arizona 2 (Descalso, Marte, Goldschmidt), (Marte, Descalso, Goldschmidt).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 6 4 2 2 2 5 87 2.76 Alexander 1-3 0 0 0 0 1 5 3.31 Floro 0 3 1 1 1 0 8 2.25 Wood 2-3 0 0 0 0 0 13 3.72 Rosscup 0 0 0 0 1 0 4 4.09 Baez 1 0 0 0 0 0 18 3.02 Maeda, L, 8-10 0 1 1 1 0 0 6 3.88 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Koch 4 1-3 5 1 1 3 2 68 4.15 Sherfy 1 2-3 0 0 0 0 1 18 1.88 Bracho 2-3 2 1 1 0 1 13 3.21 Ziegler 1-3 0 0 0 1 1 8 3.88 Lopez, H, 1 1 1 0 0 0 2 12 3.86 Boxberger, W, 3-7 1 2 1 1 0 0 20 4.47

Floro pitched to 4 batters in the 7th.

Rosscup pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Wood 3-0, Baez 1-0, Sherfy 1-0, Ziegler 1-0. PB_Grandal (9).

Umpires_Home, Marty Foster; First, Mark Ripperger; Second, Doug Eddings; Third, Joe West.

T_3:23. A_25,774 (48,519).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.