Diamondbacks 6, Padres 0

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Galvis ss 3 0 0 0 1 3 .236 Urias 2b 4 0 1 0 0 1 .194 Renfroe lf 4 0 0 0 0 2 .255 Hosmer 1b 3 0 0 0 1 1 .250 Myers 3b 3 0 0 0 0 0 .249 Reyes rf 3 0 1 0 0 1 .262 Hedges c 3 0 1 0 0 1 .240 Margot cf 3 0 0 0 0 2 .248 Lucchesi p 1 0 0 0 0 0 .067 a-Mejia ph 1 0 0 0 0 1 .000 Stock p 0 0 0 0 0 0 — Maton p 0 0 0 0 0 0 — Strahm p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Jankowski ph 1 0 0 0 0 1 .259 Wick p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 0 3 0 2 13

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Souza Jr. rf 3 1 0 0 1 2 .243 Pollock cf 4 0 2 0 0 1 .262 Goldschmidt 1b 4 0 1 1 0 2 .295 Peralta lf 4 0 0 0 0 0 .293 Escobar 3b 3 1 1 0 1 0 .275 Ahmed ss 4 1 1 1 0 1 .240 Marte 2b 3 1 2 1 0 0 .251 Mathis c 2 1 1 0 1 0 .218 Ray p 1 0 0 0 0 1 .091 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — b-Descalso ph 1 1 1 1 0 0 .251 Bradley p 0 0 0 0 0 0 — Hirano p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 6 9 4 3 7

San Diego 000 000 000—0 3 2 Arizona 020 000 40x—6 9 0

a-struck out for Lucchesi in the 6th. b-singled, advanced to 2nd for Ziegler in the 7th. c-struck out for Strahm in the 8th.

E_Hedges (10), Stock (2). LOB_San Diego 4, Arizona 4. 2B_Hedges (12), Mathis (9). 3B_Ahmed (5). RBIs_Goldschmidt (80), Ahmed (60), Marte (46), Descalso (52). SB_Marte (5). SF_Marte. S_Ray.

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Galvis, Renfroe); Arizona 3 (Souza Jr., Peralta, Ray). RISP_San Diego 0 for 4; Arizona 3 for 6.

GIDP_Myers, Peralta, Marte.

DP_San Diego 2 (Urias, Galvis, Hosmer), (Urias, Galvis, Hosmer); Arizona 1 (Ahmed, Marte, Goldschmidt).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lucchesi, L, 7-8 5 3 2 2 1 6 74 3.59 Stock 1 2-3 3 3 2 1 1 32 2.61 Maton 0 2 1 0 1 0 9 3.95 Strahm 1-3 0 0 0 0 0 4 2.12 Wick 1 1 0 0 0 0 8 0.00 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Ray, W, 5-2 6 1-3 2 0 0 2 10 101 4.25 Ziegler, H, 15 2-3 0 0 0 0 1 13 4.12 Bradley 1 1 0 0 0 2 14 3.52 Hirano 1 0 0 0 0 0 9 1.98

Maton pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Maton 1-1, Strahm 2-0. PB_Hedges (4).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Chad Whitson; Second, Alan Porter; Third, Angel Hernandez.

T_2:47. A_18,556 (48,519).

