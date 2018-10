Dodgers 11, Mets 4

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 3 0 2 0 1 1 .255 Reinheimer ss 0 0 0 0 1 0 .267 Jackson cf 3 0 0 0 0 0 .267 e-McNeil ph-2b 2 0 0 0 0 0 .318 Flores 2b 4 1 1 0 0 1 .270 Oswalt p 0 0 0 0 0 0 .000 Rhame p 0 0 0 0 0 0 .000 h-Reyes ph 1 0 0 0 0 1 .197 Conforto lf 5 1 1 2 0 1 .229 Frazier 3b 4 1 2 0 0 2 .231 Bruce 1b-rf 4 1 2 2 0 0 .221 Plawecki c 4 0 0 0 0 3 .230 Nimmo rf-cf 4 0 2 0 0 2 .270 Vargas p 2 0 0 0 0 1 .095 Bashlor p 0 0 0 0 0 0 .000 Hanhold p 0 0 0 0 0 0 — Zamora p 0 0 0 0 0 0 — Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Smith ph-1b 2 0 1 0 0 0 .203 Totals 38 4 11 4 2 12

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 0 0 1 0 1 .222 Turner 3b 4 1 1 0 0 1 .312 Toles cf 1 0 0 0 0 1 .240 Machado ss 4 1 2 1 0 0 .302 Verdugo rf 1 0 0 0 0 0 .291 Kemp rf 3 0 1 0 1 0 .284 1-Locastro pr 0 1 0 0 0 0 .182 Rosscup p 0 0 0 0 0 0 — g-Utley ph 0 0 0 0 1 0 .238 Fields p 0 0 0 0 0 0 — Venditte p 0 0 0 0 0 0 — Freese 1b-3b 4 2 2 2 0 2 .285 Hernandez cf-ss 4 2 2 1 0 0 .235 Taylor lf 3 2 2 0 1 1 .245 Barnes c 2 2 1 3 0 0 .207 a-Muncy ph 1 0 0 0 0 0 .254 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Bellinger ph-1b 1 0 0 0 0 0 .258 Hill p 2 0 1 0 0 0 .133 b-Pederson ph 0 0 0 0 0 0 .245 c-Farmer ph 1 0 0 0 0 1 .234 Grandal c 1 0 1 2 0 0 .236 Totals 37 11 13 10 3 7

New York 022 000 000— 4 11 1 Los Angeles 002 300 60x—11 13 0

a-flied out for Barnes in the 6th. b-pinch hit for Hill in the 6th. c-struck out for Pederson in the 6th. d-flied out for Sewald in the 7th. e-grounded out for Jackson in the 7th. f-popped out for Baez in the 7th. g-walked for Rosscup in the 8th. h-struck out for Rhame in the 9th.

1-ran for Kemp in the 7th.

E_Frazier (9). LOB_New York 9, Los Angeles 6. 2B_Rosario 2 (23), Frazier (16), Nimmo (23), Turner (21), Machado (29), Freese (11), Taylor (31). HR_Bruce (5), off Hill; Conforto (21), off Hill; Barnes (2), off Vargas; Freese (10), off Vargas. RBIs_Conforto 2 (57), Bruce 2 (21), Dozier (68), Machado (89), Freese 2 (44), Hernandez (46), Barnes 3 (11), Grandal 2 (63). SB_Barnes (4), Locastro (2).

Advertisement

Runners left in scoring position_New York 6 (Rosario, Jackson, Flores, Conforto 2, Plawecki); Los Angeles 3 (Kemp, Taylor 2). RISP_New York 0 for 10; Los Angeles 4 for 11.

Runners moved up_Vargas, McNeil, Hernandez. GIDP_Dozier.

DP_New York 1 (Frazier, McNeil, Smith).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, L, 5-9 3 1-3 6 5 4 1 2 82 6.75 Bashlor 2-3 0 0 0 0 1 8 4.62 Hanhold 1 1-3 1 0 0 0 1 28 0.00 Zamora 1-3 0 0 0 0 1 6 5.06 Sewald 1-3 0 0 0 0 0 2 5.65 Oswalt 0 4 5 5 1 0 16 6.66 Rhame 2 2 1 1 1 2 28 7.36 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill, W, 7-5 6 7 4 4 1 8 101 3.73 Baez, H, 6 1 1 0 0 0 0 12 3.21 Rosscup 1 1 0 0 0 3 18 5.62 Fields 0 2 0 0 1 0 11 2.36 Venditte 1 0 0 0 0 1 11 4.91

Oswalt pitched to 5 batters in the 7th.

Fields pitched to 3 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Bashlor 2-1, Rhame 1-1, Venditte 3-0. HBP_Hanhold (Freese). WP_Oswalt.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Mark Wegner; Second, Jim Reynolds; Third, John Tumpane.

T_3:17. A_46,651 (56,000).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.