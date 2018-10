Dodgers 14, Padres 0

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Myers 3b 4 0 1 0 0 2 .258 Reyes rf 4 0 0 0 0 2 .275 Renfroe lf 4 0 1 0 0 1 .252 Hosmer 1b 2 0 1 0 0 0 .250 c-Pirela ph-1b 2 0 0 0 0 0 .247 Mejia c 4 0 1 0 0 1 .209 Galvis ss 2 0 1 0 0 0 .241 Guerra ss 1 0 0 0 0 1 .100 Margot cf 3 0 0 0 0 1 .244 Spangenberg 2b 3 0 0 0 0 3 .231 Lucchesi p 1 0 0 0 0 0 .063 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — a-Ellis ph 1 0 0 0 0 1 .287 Maton p 0 0 0 0 0 0 — Wick p 0 0 0 0 0 0 — Brewer p 0 0 0 0 0 0 — Makita p 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 32 0 5 0 0 13

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor lf-ss 3 2 1 0 2 1 .252 Turner 3b 4 1 1 0 0 1 .318 Bellinger cf 0 1 0 0 1 0 .258 Freese 1b 3 1 1 1 0 2 .286 b-Muncy ph-1b 2 1 2 4 0 0 .257 Machado ss 4 2 2 2 0 1 .296 Pederson lf 1 0 0 1 0 0 .253 Hernandez cf-3b 3 0 1 0 1 0 .240 e-Farmer ph-3b 1 0 0 1 0 0 .242 Kemp rf 4 2 3 3 0 0 .287 f-Toles ph-rf 1 0 0 0 0 1 .214 Dozier 2b 3 0 0 0 0 2 .216 Utley 2b 2 0 0 0 0 0 .216 Barnes c 4 1 1 2 0 2 .202 Gale c 1 0 0 0 0 0 .000 Ryu p 3 2 3 0 0 0 .292 Fields p 0 0 0 0 0 0 — d-Verdugo ph 1 1 1 0 0 0 .274 Urias p 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 41 14 16 14 4 11

San Diego 000 000 000— 0 5 0 Los Angeles 020 620 40x—14 16 0

a-struck out for Wingenter in the 5th. b-singled for Freese in the 5th. c-grounded out for Hosmer in the 6th. d-singled for Fields in the 7th. e-grounded out for Hernandez in the 7th. f-struck out for Kemp in the 7th.

LOB_San Diego 5, Los Angeles 7. 2B_Myers (23), Turner (29), Hernandez (15), Kemp (23). HR_Machado (37), off Lucchesi; Kemp (21), off Lucchesi; Barnes (3), off Lucchesi. RBIs_Freese (48), Machado 2 (102), Kemp 3 (82), Barnes 2 (13), Muncy 4 (72), Pederson (55), Farmer (9).

Runners left in scoring position_San Diego 2 (Ellis, Pirela); Los Angeles 4 (Turner 2, Dozier, Barnes). RISP_San Diego 0 for 6; Los Angeles 6 for 15.

Runners moved up_Renfroe, Dozier, Kemp, Pederson, Farmer.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lucchesi, L, 8-9 3 2-3 7 7 7 2 6 84 4.14 Wingenter 1-3 2 1 1 1 1 18 4.60 Maton 1 3 2 2 0 1 24 4.47 Wick 1 1 0 0 0 1 13 6.14 Brewer 0 3 4 4 1 0 16 8.10 Makita 2 0 0 0 0 2 23 5.73 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ryu, W, 6-3 6 4 0 0 0 8 88 2.00 Fields 1 0 0 0 0 1 12 2.25 Urias 2 1 0 0 0 4 29 0.00

Brewer pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Wingenter 2-2, Makita 2-2. WP_Lucchesi.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Mark Wegner; Second, John Tumpane; Third, Jeremie Rehak.

T_3:11. A_50,250 (56,000).

