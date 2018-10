Dynamo-Orlando City, Sums

By The Associated Press

Houston 0 0—0 Orlando 0 0—0

First half_None.

Second half_None.

Goalies_Houston, Joe Willis, Tyler Deric; Orlando, Adam Grinwis, Joe Bendik.

Yellow Cards_Houston, Wenger, 33rd. Orlando, Spector, 24th; Ascues, 73rd; Dwyer, 90th.

Advertisement

Referee_Baldomero Toledo. Assistant Referees_Frank Anderson; Corey Parker; Younes Marrakchi. 4th Official_Sorin Stoica.

A_23,723.

___

Lineups

Houston_Joe Willis; DaMarcus Beasley, Alejandro Fuenmayor, Kevin Garcia; Juan Cabezas (Boniek Garcia, 46th), Darwin Ceren, Tomas Martinez, Andrew Wenger; Alberth Elis (Ronaldo Pena, 79th), Mauro Manotas (Arturo Alvarez, 82nd), Romell Quioto.

Orlando_Adam Grinwis; Carlos Ascues, Will Johnson, Lamine Sane, Jonathan Spector, Scott Sutter; Mohammed El Monir, Sacha Kljestan (Stefano, 79th), Oriol Rosell, Yoshimar Yotun; Dom Dwyer.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.