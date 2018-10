For Games of Sunday September 23

By The Associated Press

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Cincinnati Lorenzen (R) 3-1 3.03 1-0 0-0 0.0 0.00 Miami Richards (R) 1:10p 3-9 4.95 9-14 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Lorenzen 0-0 4.0 0.00 Richards 0-2 11.1 11.12

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Milwaukee Miley (L) 5-2 2.08 10-4 0-1 10.0 3.60 Pittsburgh Kingham (R) 1:35p 5-6 4.69 5-8 2-0 13.2 5.27

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Miley 3-0 16.0 1.69 Kingham 0-2 9.0 9.00

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA New York Matz (L) 5-11 4.03 13-15 0-3 23.0 5.48 Washington Fedde (R) 1:35p 2-3 5.02 4-6 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Matz 0-0 16.1 2.76 Fedde 1-0 10.0 1.80

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Philadelphia Nola (R) 16-5 2.44 21-10 1-1 18.1 2.95 Atlanta Sanchez (R) 1:35p 6-6 3.01 12-10 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Nola 1-1 17.2 4.58 Sanchez 0-1 17.0 3.18

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA San Francisco Suarez (L) 7-11 4.24 12-15 0-0 0.0 0.00 St. Louis Mikolas (R) 2:15p 16-4 3.01 22-8 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Suarez 1-2 19.2 4.58 Mikolas 3-0 18.2 3.38

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Colorado Freeland (L) 15-7 2.95 21-10 1-1 22.2 4.76 Arizona Godley (R) 4:10p 14-10 4.79 16-14 1-1 14.2 6.14

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Freeland 2-0 19.0 2.84 Godley 0-3 12.2 9.24

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA San Diego Lucchesi (L) 8-8 3.74 10-14 0-2 9.0 5.00 Los Angeles Ryu (L) 4:10p 5-3 2.18 8-5 2-0 11.2 2.31

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Lucchesi 1-1 15.0 4.80 Ryu 1-2 18.0 2.00

___

AMERICAN LEAGUE 2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Baltimore Cobb (R) 5-15 4.90 7-20 1-0 12.0 2.25 New York Happ (L) 1:05p 16-6 3.62 20-9 3-0 24.0 1.50

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Cobb 1-0 13.2 3.95 Happ 1-0 18.0 0.50

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Tampa Bay Snell (L) 20-5 1.97 20-9 1-0 5.0 0.00 Toronto Borucki (L) 1:07p 4-4 3.86 7-8 0-1 6.0 3.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Snell 3-0 17.1 1.56 Borucki 1-1 20.1 1.77

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Kansas City Keller (R) 8-6 3.17 9-10 0-1 3.0 3.00 Detroit Norris (L) 1:10p 0-5 5.71 1-5 0-0 4.2 1.93

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Keller 1-1 20.0 2.70 Norris 0-2 15.0 6.00

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Los Angeles Skaggs (L) 8-8 3.69 12-10 1-1 13.0 2.08 Houston Morton (R) 2:10p 15-3 3.15 17-11 0-0 4.0 9.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Skaggs 0-2 9.2 15.83 Morton 2-0 15.2 4.02

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Seattle LeBlanc (L) 8-4 3.49 16-9 1-0 11.1 1.59 Texas Perez (L) 3:05p 2-6 6.33 3-10 1-0 13.0 3.46

LAST 3 STARTS W-L IP ERA LeBlanc 0-1 16.1 1.65 Perez 0-2 16.0 9.56

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Minnesota Gibson (R) 8-13 3.78 13-17 0-0 0.0 0.00 Oakland Cahill (R) 4:05p 6-3 3.77 12-7 0-1 5.0 9.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Gibson 1-2 19.1 3.72 Cahill 1-0 11.0 6.55

___

2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Boston Velazquez (R) 7-2 3.18 5-2 0-0 0.1 0.00 Cleveland Plutko (R) 7:05p 4-5 5.27 5-6 0-1 4.1 10.38

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Velazquez 0-2 10.2 5.06 Plutko 0-1 16.0 6.19

___

INTERLEAGUE 2018 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Chicago (NL) Hendricks (R) 12-11 3.58 16-15 0-1 6.0 4.50 Chicago (AL) Rodon (L) 2:10p 6-6 3.22 9-9 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Hendricks 1-1 18.2 1.93 Rodon 0-2 17.2 5.09

___

KEY

TEAM REC-Team’s Record in games started by today’s pitcher.

VS OPP-Pitcher’s record versus this opponent, 2018 statistics.

