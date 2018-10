Giants 3, Rockies 0

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 1 0 0 0 .286 LeMahieu 2b 3 0 1 0 0 1 .282 Arenado 3b 4 0 1 0 0 0 .298 Story ss 4 0 1 0 0 1 .291 Holliday lf 3 0 1 0 1 0 .359 Desmond 1b 3 0 1 0 0 0 .234 Cuevas rf 4 0 0 0 0 1 .236 Wolters c 2 0 0 0 0 1 .181 a-Iannetta ph-c 2 0 0 0 0 1 .222 Marquez p 2 0 1 0 0 1 .304 b-Murphy ph 1 0 0 0 0 1 .228 Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000 Musgrave p 0 0 0 0 0 0 .000 Johnson p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 0 7 0 1 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Blanco rf 4 0 1 0 0 0 .225 Panik 2b 3 0 0 0 1 0 .250 Longoria 3b 3 0 2 0 0 0 .251 Crawford ss 4 1 1 0 0 1 .256 Hundley c 4 1 1 0 0 2 .243 Slater 1b 2 0 0 1 0 0 .268 Pence lf 3 0 1 1 0 1 .210 Hernandez cf 3 0 1 0 0 0 .241 Bumgarner p 2 1 1 0 0 1 .154 Watson p 0 0 0 0 0 0 — c-Shaw ph 1 0 0 0 0 0 .045 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — Smith p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 3 8 2 1 5

Colorado 000 000 000—0 7 0 San Francisco 021 000 00x—3 8 1

a-struck out for Wolters in the 7th. b-struck out for Marquez in the 7th. c-grounded out for Watson in the 7th.

E_Crawford (15). LOB_Colorado 8, San Francisco 5. 2B_LeMahieu (31), Arenado (34), Hundley (10), Bumgarner (2). RBIs_Slater (22), Pence (19). SB_Story (26). S_Desmond.

Runners left in scoring position_Colorado 5 (Story 2, Desmond, Cuevas, Wolters); San Francisco 2 (Hundley 2). RISP_Colorado 0 for 10; San Francisco 2 for 7.

Runners moved up_Desmond, Slater, Panik. LIDP_Pence. GIDP_LeMahieu, Desmond, Crawford, Hernandez.

DP_Colorado 3 (Marquez, LeMahieu, Desmond), (Arenado, Desmond), (Cuevas, Desmond); San Francisco 2 (Crawford, Panik, Slater), (Crawford, Panik, Slater).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, L, 12-10 6 7 3 3 1 4 82 3.96 Almonte 1 0 0 0 0 0 11 1.88 Musgrave 2-3 1 0 0 0 0 14 4.58 Johnson 1-3 0 0 0 0 1 5 0.00 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, W, 6-6 6 5 0 0 1 2 64 3.14 Watson, H, 30 1 0 0 0 0 3 16 2.74 Melancon, H, 7 1 1 0 0 0 2 16 2.67 Smith, S, 12-15 1 1 0 0 0 0 18 1.84

Inherited runners-scored_Johnson 1-0. HBP_Bumgarner (LeMahieu), Marquez 2 (Longoria,Slater). WP_Marquez.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Jerry Meals; Second, Ed Hickox; Third, Gabe Morales.

T_2:28. A_38,204 (41,915).

