Impact-Union, Sums

By The Associated Press

Montreal 2 2—4 Philadelphia 1 0—1

First half_1, Philadelphia, Trusty, 1 (Dockal), 11th minute; 2, Montreal, Silva, 3 (Piatti), 28th; 3, Montreal, Taider, 6, 39th.

Second half_4, Montreal, Amarikwa, 1 (Lovitz), 63rd; 5, Montreal, Silva, 4 (Piatti), 76th.

Goalies_Montreal, Evan Bush, Clement Diop; Philadelphia, Andre Blake, John McCarthy.

Yellow Cards_Montreal, Silva, 21st. Philadelphia, Elliott, 42nd; Burke, 56th.

Advertisement

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Adam Wienckowski; Kevin Klinger; Ricardo Salazar. 4th Official_Jose Carlos Rivero.

A_18,024.

___

Lineups

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Rod Fanni, Bacary Sagna, Alejandro Silva; Mike Azira, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti (Anthony Jackson-Hamel, 80th), Samuel Piette, Saphir Taider (Ken Krolicki, 87th); Quincy Amarikwa (Jukka Raitala, 71st).

Philadelphia_Andre Blake; Jack Elliott, Raymon Gaddis, Keegan Rosenberry, Auston Trusty; Alejandro Bedoya, Borek Dockal (Derrick Jones, 72nd), Haris Medunjanin, Fafa Picault; Cory Burke (David Accam, 80th), C.J. Sapong (Fabian Herbers, 64th).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.