Indians 9, Royals 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 0 0 0 0 .306 Mondesi ss 3 1 0 0 0 1 .267 Gordon lf 4 1 1 1 0 1 .239 Dozier 1b 4 0 2 1 0 1 .239 O’Hearn dh 3 0 0 0 1 2 .259 Goodwin cf 2 1 0 0 1 1 .260 Escobar 3b 4 0 2 0 0 1 .221 Phillips rf 1 0 0 0 0 1 .198 Bonifacio rf 3 0 0 1 0 2 .237 Gallagher c 4 0 0 0 0 3 .211 Totals 32 3 5 3 2 13

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 2 1 1 0 0 .285 Diaz dh 4 3 3 2 1 1 .333 Ramirez 3b 3 3 1 1 2 0 .287 Encarnacion 1b 3 0 0 1 0 1 .231 Rosales 1b 1 0 0 0 0 1 .000 Guyer lf 5 0 2 1 0 2 .198 Cabrera rf 4 0 2 1 0 0 .282 Barnes rf 1 0 0 0 0 1 .000 Kipnis 2b 4 0 2 2 0 0 .228 Gonzalez 2b 0 0 0 0 0 0 .286 R.Perez c 3 0 0 0 1 2 .148 Davis cf 3 1 0 0 0 2 .242 Totals 35 9 11 9 4 10

Kansas City 000 100 110—3 5 1 Cleveland 330 110 10x—9 11 1

E_Dozier (6), Gonzalez (8). LOB_Kansas City 6, Cleveland 9. 2B_Dozier 2 (15), Ramirez (34). 3B_Diaz (2). HR_Gordon (11), off Clevinger; Lindor (31), off Duffy; Diaz (1), off Newberry. RBIs_Gordon (37), Dozier (26), Bonifacio (16), Lindor (80), Diaz 2 (11), Ramirez (96), Encarnacion (93), Guyer (23), Cabrera (32), Kipnis 2 (59). SF_Encarnacion.

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (O’Hearn, Phillips, Gallagher); Cleveland 4 (Ramirez, Kipnis, R.Perez 2). RISP_Kansas City 1 for 7; Cleveland 5 for 11.

Advertisement

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, L, 8-12 2-3 4 3 3 1 0 26 4.88 Smith 2 1-3 3 3 3 2 4 61 6.69 Newberry 2 3 2 1 1 2 35 3.52 Vasto 1 0 0 0 0 1 10 16.20 Maurer 1 1 1 1 0 0 19 8.65 Hammel 1 0 0 0 0 3 10 5.98 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Clevinger, W, 11-7 6 3 1 1 1 10 96 3.11 O.Perez 1-3 0 1 0 0 0 6 1.07 Cimber 1 1 0 0 0 0 11 3.45 Hand 2-3 1 1 1 0 1 17 2.73 Allen 1 0 0 0 1 2 19 4.45

Inherited runners-scored_Smith 2-0, Cimber 1-1. HBP_Smith (Lindor), O.Perez (Goodwin), Maurer (Davis), Hand (Mondesi). PB_R.Perez (3).

Umpires_Home, Joe West; First, Marty Foster; Second, Mark Ripperger; Third, Doug Eddings.

T_2:59. A_17,041 (35,225).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.