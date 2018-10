KLM Open Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At The Dutch Spijk, The Netherlands Purse: $2.09 million Yardage: 6,983; Par: 71 Third Round Chris Wood, England 65-70-65—200 Hideto Tanihara, Japan 68-70-63—201 Jonathan Thompson, England 69-64-68—201 Ashun Wu, China 64-66-71—201 Richard McEvoy, England 67-71-64—202 Padraig Harrington, Ireland 68-70-65—203 David Drysdale, Scotland 69-65-69—203 Thomas Detry, Belgium 74-67-63—204 Andy Sullivan, England 71-68-65—204 Jordan Smith, England 66-71-68—205 Haotong Li, China 68-66-71—205 Julien Guerrier, France 69-71-66—206 Erik van Rooyen, South Africa 73-66-67—206 Steve Webster, England 69-70-67—206 Haydn Porteous, South Africa 67-71-68—206 Andrea Pavan, Italy 66-71-69—206 Matthew Baldwin, England 70-67-69—206 Bradley Dredge, Wales 70-67-69—206 Benjamin Hebert, France 66-69-71—206 Also Daniel Im, United States 72-66-69—207 Paul Peterson, United States 68-69-72—209 Kevin Stadler, United States 66-74-73—213 Chase Koepka, United States 69-71-73—213

