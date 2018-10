Marlins 1, Reds 0

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 4 0 0 0 0 2 .234 Herrera lf 4 0 0 0 0 1 .173 Williams lf 0 0 0 0 0 0 .295 Votto 1b 3 0 0 0 1 0 .284 Suarez 3b 4 0 1 0 0 1 .284 Gennett 2b 4 0 0 0 0 3 .316 Ervin rf 4 0 1 0 0 1 .256 Casali c 4 0 1 0 0 0 .305 Trahan ss 3 0 0 0 0 2 .273 Castillo p 3 0 0 0 0 1 .102 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 0 3 0 1 11

Miami AB R H BI BB SO Avg. Riddle ss 4 0 0 0 0 0 .228 Castro 2b 4 0 1 0 0 0 .282 Realmuto c 3 0 1 0 1 1 .284 O’Brien 1b 4 0 0 0 0 2 .294 Dietrich lf 4 0 1 0 0 1 .264 Anderson 3b 4 1 1 0 0 1 .268 Ortega rf 3 0 1 0 0 0 .240 1-Galloway pr-rf 1 0 1 1 0 0 .218 Sierra cf 3 0 1 0 0 0 .176 Chen p 2 0 0 0 0 1 .154 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — a-Rojas ph 1 0 0 0 0 0 .248 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 1 7 1 1 6

Cincinnati 000 000 000 0—0 3 0 Miami 000 000 000 1—1 7 0

One out when winning run scored.

a-lined out for Steckenrider in the 8th.

1-ran for Ortega in the 8th.

Advertisement

LOB_Cincinnati 4, Miami 5. 2B_Ervin (10), Casali (10), Dietrich (26), Anderson (32), Galloway (3). RBIs_Galloway (7).

Runners left in scoring position_Cincinnati 1 (Hamilton). RISP_Cincinnati 0 for 5; Miami 1 for 3.

Runners moved up_Casali. GIDP_O’Brien.

DP_Cincinnati 2 (Castillo, Trahan, Votto), (Trahan, Gennett, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Castillo 8 1-3 5 0 0 1 5 102 4.30 Hernandez, L, 5-2 1 2 1 1 0 1 19 2.67 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Chen 7 3 0 0 0 8 96 4.66 Steckenrider 1 0 0 0 0 1 17 3.98 Conley 1 1-3 0 0 0 1 2 23 4.25 Barraclough, W, 1-6 2-3 0 0 0 0 0 7 4.36

Inherited runners-scored_Hernandez 2-0.

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Gary Cederstrom; Second, Ben May; Third, Cory Blaser.

T_2:36. A_11,471 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.