Marlins 8, Mets 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Rojas ss 6 2 4 1 0 0 .253 Castro 2b 5 0 1 0 1 1 .278 Realmuto c 5 0 1 1 0 2 .277 O’Brien 1b 5 2 2 1 0 1 .293 Anderson 3b 3 1 2 0 2 0 .275 Brinson cf 5 1 1 1 0 0 .200 Dean lf 4 1 2 1 1 2 .227 Garcia p 0 0 0 0 0 0 .000 Wittgren p 0 0 0 0 0 0 — Sierra rf 5 0 0 1 0 1 .188 Urena p 2 1 0 0 1 2 .042 b-Dietrich ph 1 0 0 0 0 1 .265 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Galloway lf 1 0 0 0 0 0 .207 Totals 42 8 13 6 5 10

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 3 0 2 0 1 0 .263 McNeil 2b 4 1 1 0 0 0 .327 Conforto rf 4 0 0 0 0 0 .243 Bruce 1b 2 0 0 0 2 0 .228 Rosario ss 4 0 1 1 0 2 .257 Smith lf 4 0 1 0 0 0 .223 Frazier 3b 1 0 0 0 2 0 .210 Plawecki c 2 0 0 0 0 1 .215 c-Lobaton ph-c 2 0 0 0 0 1 .143 Oswalt p 1 0 0 0 0 0 .000 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Wright ph 1 0 0 0 0 0 .000 Gagnon p 0 0 0 0 0 0 .000 Rhame p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Reyes ph 1 0 0 0 0 0 .189 Peterson p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Reinheimer ph 1 0 0 0 0 0 .138 Totals 30 1 5 1 5 4

Miami 000 121 400—8 13 1 New York 100 000 000—1 5 3

a-grounded out for Sewald in the 5th. b-struck out for Urena in the 7th. c-out on fielder’s choice for Plawecki in the 7th. d-flied out for Rhame in the 7th. e-grounded out for Peterson in the 9th.

E_O’Brien (1), McNeil (3), Rosario (16), Frazier (12). LOB_Miami 12, New York 8. 2B_Rojas (13), O’Brien (5), Anderson (34), Brinson (10). RBIs_Rojas (53), Realmuto (74), O’Brien (10), Brinson (42), Dean (14), Sierra (7), Rosario (51). SB_Sierra (3), McNeil (7). CS_Rojas (3), Frazier (4).

Runners left in scoring position_Miami 9 (O’Brien 3, Dean 2, Sierra 2, Urena 2); New York 2 (Bruce, Reinheimer). RISP_Miami 6 for 20; New York 1 for 5.

Advertisement

Runners moved up_Brinson. GIDP_Rosario.

DP_Miami 1 (Rojas, Castro, O’Brien); New York 1 (Oswalt, Plawecki).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Urena, W, 9-12 6 5 1 1 4 2 96 3.98 Barraclough 1 0 0 0 1 0 14 4.28 Garcia 1 0 0 0 0 0 10 4.80 Wittgren 1 0 0 0 0 2 26 2.94 New York IP H R ER BB SO NP ERA Oswalt 4 4 1 1 3 4 85 5.85 Sewald, L, 0-7 1 3 2 2 1 1 29 6.07 Gagnon 1 2-3 5 5 1 1 3 47 5.25 Rhame 1-3 1 0 0 0 1 9 6.23 Peterson 2 0 0 0 0 1 22 6.18

Inherited runners-scored_Rhame 2-1. HBP_Wittgren (Frazier). WP_Oswalt, Gagnon.

Umpires_Home, Mike Winters; First, Tim Timmons; Second, Ryan Blakney; Third, Mike Muchlinski.

T_3:07. A_27,045 (41,922).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.