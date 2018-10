Marlins 8, Nationals 5

By The Associated Press

Washington Miami ab r h bi ab r h bi V.Rbles cf 4 1 2 1 S.Cstro 2b 4 1 2 3 T.Trner ss 4 1 1 1 Bri.And 3b 5 1 1 0 Harper rf 4 0 0 0 Ralmuto c 3 1 0 0 Rendon 3b 4 2 3 2 O’Brien 1b 3 0 1 0 J.Soto lf 4 0 0 0 Glloway lf 0 0 0 0 Zmmrman 1b 4 0 1 0 Brinson cf 4 1 2 1 Difo 2b 3 0 0 0 Rojas ss-1b 3 1 1 1 Kieboom c 2 0 0 1 Dean lf 3 2 1 0 Eaton ph 0 1 0 0 Wttgren p 0 0 0 0 Glover p 0 0 0 0 Conley p 0 0 0 0 Collins p 0 0 0 0 Sierra rf 3 1 1 2 A.Wllms p 0 0 0 0 Rchards p 1 0 0 0 Mar.Ryn ph 1 0 0 0 Detrich ph 1 0 0 0 Fedde p 2 0 0 0 E.Hrnnd p 0 0 0 0 Ju.Mllr p 0 0 0 0 Ortega ph 1 0 0 0 Cordero p 0 0 0 0 Rcinski p 0 0 0 0 Suero p 0 0 0 0 J.Grcia p 0 0 0 0 Wieters ph-c 2 0 0 0 Riddle ss 1 0 0 0 Totals 34 5 7 5 Totals 32 8 9 7

Washington 013 000 100—5 Miami 000 023 21x—8

E_Bri.Anderson (7). DP_Miami 1. LOB_Washington 4, Miami 7. 2B_Zimmerman (19), S.Castro (31), O’Brien (3). HR_V.Robles (1), Rendon (21), S.Castro (12). SB_Sierra (2). SF_Rojas (4).

IP H R ER BB SO Washington Fedde 4 1-3 2 2 2 4 6 Miller 2-3 0 0 0 0 2 Cordero BS,1 1-3 4 3 3 0 0 Suero 2-3 0 0 0 0 0 Glover L,1-3 1 2 2 2 2 0 Collins 1-3 0 0 0 0 0 Williams 2-3 1 1 1 0 2 Miami Richards 5 5 4 4 1 6 Hernandez 1 1 0 0 0 1 Rucinski BS,1 2-3 1 1 1 1 0 Garcia W,3-2 1-3 0 0 0 0 0 Wittgren H,4 1 0 0 0 0 2 Conley S,3-6 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Brian Knight; Second, Roberto Ortiz; Third, Gerry Davis.

T_3:17. A_8,440 (36,742).

