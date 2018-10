Mets 4, Braves 1

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuna cf 4 0 2 1 0 0 .290 Albies 2b 4 0 1 0 0 0 .264 Markakis rf 4 0 0 0 0 1 .299 Suzuki c 4 0 1 0 0 0 .274 Camargo 3b 4 0 0 0 0 2 .270 Culberson ss 4 0 0 0 0 2 .272 Duvall lf 3 1 1 0 0 0 .194 Flaherty 1b 2 0 1 0 1 0 .220 d-Freeman ph 1 0 0 0 0 1 .308 Teheran p 1 0 0 0 0 1 .175 Biddle p 0 0 0 0 0 0 .500 Brach p 0 0 0 0 0 0 — b-Ruiz ph 0 0 0 0 0 0 .000 c-Flowers ph 1 0 0 0 0 1 .229 Fried p 0 0 0 0 0 0 .125 Totals 32 1 6 1 1 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 3 0 1 0 1 2 .260 Rosario ss 4 0 0 0 0 3 .257 McNeil 2b 4 0 0 0 0 1 .329 Conforto lf 2 0 0 0 2 0 .245 Bruce rf 4 1 2 0 0 1 .230 Frazier 3b 3 1 0 0 1 1 .211 Do.Smith 1b 3 0 0 0 0 1 .222 Plawecki c 3 1 1 1 0 1 .216 Vargas p 2 0 0 0 0 0 .148 a-Mesoraco ph 1 1 1 3 0 0 .222 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Zamora p 0 0 0 0 0 0 — Dr.Smith p 0 0 0 0 0 0 — Gsellman p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 4 5 4 4 10

Atlanta 000 000 010—1 6 0 New York 001 000 30x—4 5 0

a-homered for Vargas in the 7th. b-pinch hit for Brach in the 8th. c-struck out for Ruiz in the 8th. d-struck out for Flaherty in the 9th.

LOB_Atlanta 7, New York 5. 2B_Nimmo (28). HR_Plawecki (7), off Teheran; Mesoraco (11), off Brach. RBIs_Acuna (61), Plawecki (30), Mesoraco 3 (33). SB_Conforto (3). S_Teheran.

Runners left in scoring position_Atlanta 4 (Acuna, Markakis 2, Freeman); New York 4 (Conforto 2, Frazier 2). RISP_Atlanta 1 for 7; New York 1 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Albies, Rosario.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Teheran, L, 9-9 6 2 1 1 2 5 91 3.94 Biddle 1-3 1 2 2 1 1 12 3.16 Brach 2-3 1 1 1 0 1 16 3.65 Fried 1 1 0 0 1 3 19 3.03 New York IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, W, 7-9 7 3 0 0 0 6 77 5.77 Swarzak 0 1 1 1 1 0 9 6.39 Zamora, H, 5 1-3 0 0 0 0 1 5 3.38 Dr.Smith, H, 4 2-3 1 0 0 0 0 6 3.67 Gsellman, S, 13-20 1 1 0 0 0 1 21 4.28

Swarzak pitched to 2 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Brach 2-2, Zamora 2-0, Dr.Smith 2-1. HBP_Gsellman (Duvall).

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Brian O’Nora; Second, Chris Conroy; Third, CB Bucknor.

T_2:41. A_24,824 (41,922).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.