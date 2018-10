Mets 4, Giants 1

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 4 1 1 0 0 0 .249 McNeil 2b 4 0 2 2 0 0 .323 Bruce 1b 4 0 0 0 0 1 .215 Frazier 3b 4 1 2 0 0 0 .230 Conforto lf 4 1 1 2 0 1 .232 Nimmo rf 2 0 0 0 2 0 .265 Jackson cf 4 0 0 0 0 1 .271 Nido c 4 1 1 0 0 0 .175 Syndergaard p 2 0 0 0 0 1 .132 Totals 32 4 7 4 2 4

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Blanco cf 4 0 0 0 0 2 .234 Panik 2b 4 0 0 0 0 0 .241 Longoria 3b 4 0 1 0 0 2 .244 Belt 1b 3 0 0 0 0 1 .259 Slater rf 2 0 0 0 1 1 .278 Hundley c 3 0 0 0 0 0 .229 Shaw lf 3 0 0 0 0 2 .000 Hanson ss 3 1 1 0 0 1 .261 Stratton p 0 0 0 1 0 0 .108 a-Pence ph 1 0 0 0 0 1 .216 Black p 0 0 0 0 0 0 — Dyson p 0 0 0 0 0 0 — b-d’Arnaud ph 1 0 0 0 0 1 .243 Blach p 0 0 0 0 0 0 .034 Totals 28 1 2 1 1 11

New York 020 000 020—4 7 1 San Francisco 001 000 000—1 2 0

a-struck out for Stratton in the 6th. b-struck out for Dyson in the 8th.

E_Bruce (3). LOB_New York 4, San Francisco 2. 2B_Frazier 2 (15). 3B_Hanson (5). HR_Conforto (20), off Stratton. RBIs_McNeil 2 (12), Conforto 2 (55), Stratton (2). SB_Rosario (17), McNeil (4), Belt (3). SF_Stratton. S_Syndergaard.

Runners left in scoring position_New York 1 (Frazier); San Francisco 1 (Hundley). RISP_New York 3 for 6; San Francisco 0 for 1.

Advertisement

Runners moved up_Conforto. GIDP_Jackson, Hundley.

DP_New York 1 (Frazier, McNeil, Bruce); San Francisco 1 (Longoria, Panik, Belt).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, W, 10-3 9 2 1 1 1 11 114 3.33 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Stratton, L, 9-8 6 3 2 2 0 2 75 4.90 Black 1 1 0 0 1 0 15 5.40 Dyson 1 3 2 2 0 1 17 2.98 Blach 1 0 0 0 1 1 14 4.26

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Bruce Dreckman; Second, Mike Estabrook; Third, Chad Fairchild.

T_2:23. A_39,692 (41,915).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.