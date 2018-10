Mets 4, Nationals 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 1 1 0 0 1 .262 McNeil 2b 5 0 0 0 0 0 .328 Conforto lf 3 1 1 0 2 0 .240 Bruce rf 4 1 2 2 0 1 .227 Lugo p 0 0 0 0 0 0 .091 c-Reyes ph 1 0 0 0 0 0 .190 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 .000 Nimmo cf-rf 2 0 0 0 1 0 .264 Smith 1b 4 1 1 1 0 1 .213 Frazier 3b 4 0 0 0 0 2 .218 Mesoraco c 3 0 3 1 1 0 .223 deGrom p 3 0 0 0 0 0 .169 a-Jackson ph-cf 1 0 0 0 0 1 .248 Totals 35 4 8 4 4 6

Washington AB R H BI BB SO Avg. Robles cf 4 0 1 0 0 1 .206 Turner ss 4 1 1 0 0 1 .268 Harper rf 4 0 0 0 0 2 .244 Rendon 3b 3 1 1 1 1 1 .305 Soto lf 4 0 1 0 0 1 .296 Zimmerman 1b 3 0 0 1 0 0 .267 Difo 2b 3 0 0 0 0 1 .234 Kieboom c 2 0 1 0 1 1 .212 Ross p 2 0 0 0 0 2 .000 Collins p 0 0 0 0 0 0 — Cordero p 0 0 0 0 0 0 — b-Stevenson ph 1 0 1 0 0 0 .254 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 2 6 2 2 10

New York 103 000 000—4 8 0 Washington 010 000 001—2 6 1

a-struck out for deGrom in the 8th. b-singled for Cordero in the 8th. c-lined out for Lugo in the 9th.

E_Rendon (6). LOB_New York 9, Washington 4. 2B_Rosario (26), Conforto (23), Bruce (17), Mesoraco 2 (10), Turner (24). RBIs_Bruce 2 (35), Smith (9), Mesoraco (30), Rendon (83), Zimmerman (49). SF_Zimmerman.

Runners left in scoring position_New York 4 (Rosario 2, Smith, Reyes). RISP_New York 4 for 12; Washington 1 for 3.



Runners moved up_Nimmo, deGrom. GIDP_Robles.

DP_New York 1 (Frazier, McNeil).

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, W, 9-9 7 3 1 1 1 8 98 1.77 Lugo, H, 11 1 1 0 0 1 1 15 2.69 Gsellman, S, 12-19 1 2 1 1 0 1 20 4.00 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Ross, L, 0-1 6 8 4 3 1 3 95 4.09 Collins 1 0 0 0 1 1 19 2.95 Cordero 1 0 0 0 1 2 17 7.71 Williams 1 0 0 0 1 0 18 5.62

HBP_Ross (Nimmo). WP_Williams. PB_Kieboom (3).

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Chris Segal; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_2:57. A_37,895 (41,313).

