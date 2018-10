Mexico-United States Summary

By The Associated Press

At Nashville, Tenn. Mexico 0 0—0 United States 0 1—1

First half_None.

Second half_1, United States, Adams (Robinson), 71st minute.

Yellow cards_Miazga, US, 38th; Alvarez, Mex, 66th; Yedlin, US, 88th; Wood, US, 89th. Red card_Zaldivar, Mex, 67th.

Referee_Ricardo Montero, Costa Rica. Linesmen_Juan Carlos Mora, Costa Rica; Gerson Lopez, Guatemala.

A_40,194.

Lineups

Mexico_Hugo Gonzalez; Jose Abella, Hugo Ayala, Oswaldo Alanis (Jesus Angulo, 90th+3), Gerardo Arteaga; Edson Alvarez, Victor Guzman (Jesus Gallardo, 80th); Diego Lainez (Elias Hernandez, 74th), Roberto Alvarado (Alan Pulido, 74th), Erick Aguirre; Angel Zaldivar

United States_Zack Steffen; Shaq Moore (DeAndre Yedlin, 85th), Cameron-Carter Vickers, Matt Miazga, Eric Lichaj (Antonee Robinson, 56th); Wil Trapp; Tyler Adams, Weston McKennie (Julian Green, 40th; Kellyn Acosta (Christian Roldan, 85th), Tim Weah (Marky Delgado, 90th+2); Gyasi Zardes (Bobby Wood, 80th)

