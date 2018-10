Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Sept. 16 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jose Ortiz 1120 206 184 170 $20,831,221 Javier Castellano 785 163 154 101 $18,266,473 Irad Ortiz, Jr. 1171 253 198 183 $18,266,412 Florent Geroux 700 140 104 88 $16,838,196 John Velazquez 591 123 87 71 $13,572,689 Luis Saez 1070 181 162 172 $13,364,459 Joel Rosario 621 103 115 91 $12,332,642 Manuel Franco 984 171 149 149 $11,149,880 Ricardo Santana, Jr. 770 141 117 102 $10,808,634 Mike Smith 175 39 27 22 $9,744,999 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 1356 267 250 211 $20,515,575 Chad Brown 612 169 133 83 $18,288,469 Bob Baffert 267 84 46 36 $15,954,952 Todd Pletcher 723 163 118 104 $14,604,820 Mark Casse 926 163 132 127 $11,097,739 Brad Cox 646 185 99 80 $10,420,343 Saeed bin Suroor 8 2 0 0 $10,130,000 Michael Maker 821 131 114 107 $6,917,970 Karl Broberg 1390 396 241 187 $5,924,445 Doug O’Neill 551 89 96 75 $5,869,176 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Gun Runner 1 1 0 0 $7,000,000 Thunder Snow (IRE) 1 1 0 0 $6,000,000 Justify 6 6 0 0 $3,798,000 Hawkbill 2 1 0 0 $3,602,300 West Coast 2 0 2 0 $3,600,000 Good Magic 6 2 1 1 $1,728,400 Mind Your Biscuits 4 1 3 0 $1,650,120 Catholic Boy 5 3 1 0 $1,528,000 Accelerate 5 4 1 0 $1,525,000 Monomoy Girl 5 5 0 0 $1,524,200

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 2045 417 324 278 $9,254,847 Yannick Gingras 1208 231 179 151 $7,614,448 Aaron Merriman 3195 753 556 465 $7,201,415 Jason Bartlett 1881 388 307 268 $6,923,889 Jordan Stratton 1728 305 275 224 $6,437,813 David Miller 1275 210 196 199 $6,101,316 Scott Zeron 1053 159 130 143 $5,360,809 Corey Callahan 1879 276 283 259 $4,961,534 George Brennan 1559 265 222 169 $4,931,290 Ronnie Wrenn Jr. 2148 525 341 281 $4,895,490 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 3219 661 485 436 $13,402,784 Jimmy Takter 463 112 91 53 $5,646,021 Rene Allard 1271 282 189 154 $4,572,742 Scott DiDomenico 1176 195 162 139 $3,101,124 Tony Alagna 422 94 64 61 $3,003,946 Julie Miller 500 116 85 58 $2,968,644 Brian Brown 409 93 75 51 $2,593,056 Richard Moreau 1184 222 193 154 $2,572,652 Erv Miller 758 121 129 106 $2,545,426 Ake Svanstedt 396 66 53 58 $2,541,035 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Crystal Fashion 3GT 13 9 3 0 $908,207 McWicked 7HP 12 7 2 1 $902,114 Atlanta 3MT 9 6 2 1 $759,233 Shartin N 5MP 19 14 1 0 $759,111 Six Pack 3HT 10 7 1 1 $694,573 Dorsoduro Hanover 3GP 13 7 2 1 $687,362 Lather Up 3HP 12 10 0 0 $664,865 Courtly Choice 3HP 12 9 0 0 $655,393 Stay Hungry 3HP 11 5 0 4 $650,000 Met’s Hall 3HT 8 3 2 2 $637,119

TENNIS Through Sept. 16 ATP Money

1. Novak Djokovic, $9,305,485

2. Rafael Nadal, $8,663,347

3. Roger Federer, $5,888,130

4. Juan Martin del Potro, $5,496,171

Advertisement

5. Alexander Zverev, $4,669,524

6. Marin Cilic, $4,089,854

7. John Isner, $3,652,930

8. Dominic Thiem, $3,593,388

9. Kevin Anderson, $3,510,555

10. Kei Nishikori, $2,587,835

Ranking

1. Rafael Nadal, 8760

2. Roger Federer, 6900

3. Novak Djokovic, 6445

4. Juan Martin del Potro, 5980

5. Alexander Zverev, 4890

6. Marin Cilic, 4715

7. Grigor Dimitrov, 3755

8. Dominic Thiem, 3665

9. Kevin Anderson, 3595

10. John Isner, 3470

Race Standings

1. x-Rafael Nadal, 7480

2. x-Novak Djokovic, 6445

3. Juan Martin del Potro, 4910

4. x-Roger Federer, 4800

5. Alexander Zverev, 4365

6. Marin Cilic, 3815

7. Kevin Anderson, 3450

8. Dominic Thiem, 3365

9. John Isner, 2930

10. Kei Nishikori, 2475

x-qualified for ATP Finals, London, Nov. 11-18

Race to Milan (21 and under)

1. Alexander Zverev, 4365

2. Stefanos Tsitsipas, 1827

3. Denis Shapovalov, 1225

4. Alex de Minaur, 1115

5. Frances Tiafoe, 1020

6. Taylor Fritz, 748

7. Andrey Rublev, 695

8. Jaume Munar, 641

9. Hubert Hurkacz, 494

10. Ugo Humbert, 448

WTA Money

1. Simona Halep, $6,321,700

2. Naomi Osaka, $5,797,826

3. Angelique Kerber, $5,267,537

4. Caroline Wozniacki, $4,138,479

5. Serena Williams, $3,770,170

6. Sloane Stephens, $3,753,949

7. Petra Kvitova, $3,098,540

8. Elina Svitolina, $2,825,299

9. Kiki Bertens, $2,503,855

10. Daria Kasatkina, $2,420,582

Ranking

1. Simona Halep, 8061

2. Caroline Wozniacki, 5975

3. Angelique Kerber, 5425

4. Caroline Garcia, 4725

5. Petra Kvitova, 4585

6. Elina Svitolina, 4555

7. Naomi Osaka, 4115

8. Karolina Pliskova, 4105

9. Sloane Stephens, 3912

10. Jelena Ostapenko, 3787

Race Standings

1. x-Simona Halep, 6910

2. x-Angelique Kerber, 5152

3. Petra Kvitova, 4250

4. Naomi Osaka, 4047

5. Caroline Wozniacki, 3982

6. Elina Svitolina, 3840

7. Sloane Stephens, 3823

8. Kiki Bertens, 3253

9. Karolina Pliskova, 3132

10. Elise Mertens, 3080

x-qualified for WTA Finals Singapore, Oct. 21-28

AUTO RACING NASCAR Monster Energy Through Sept. 16

1. Martin Truex Jr., 2087

2. Kyle Busch, 2085

3. Brad Keselowski, 2069

4. Kevin Harvick, 2060

5. Joey Logano, 2056

6. Kurt Busch, 2046

7. Ryan Blaney, 2042

8. Kyle Larson, 2041

9. Aric Almirola, 2034

10. Austin Dillon, 2031

NASCAR Xfinity Through Sept. 15

1. Justin Allgaier, 2039

2. Christopher Bell, 2032

3. Elliott Sadler, 2011

4. Cole Custer, 2011

5. Tyler Reddick, 2010

6. Ross Chastain, 2010

7. Daniel Hemric, 2010

8. Brandon Jones, 2006

9. Matt Tifft, 2003

10. Ryan Truex, 2003

NASCAR Camping World Truck Through Sept. 14

1. Johnny Sauter, 2124

2. Noah Gragson, 2107

3. Brett Moffitt, 2102

4. Justin Haley, 2101

5. Matt Crafton, 2091

6. Grant Enfinger, 2089

7. Ben Rhodes, 2084

8. Stewart Friesen, 2081

F1 Through Sept. 16

1. Lewis Hamilton, 281

2. Sebastian Vettel, 241

3. Kimi Raikkonen, 174

4. Valtteri Bottas, 171

5. Max Verstappen, 148

6. Daniel Ricciardo, 126

7. Nico Hulkenberg, 53

8. Fernando Alonso, 50

9. Kevin Magnussen, 49

10. Sergio Perez, 46

IndyCar Final

1. Scott Dixon, 678

2. Alexander Rossi, 621

3. Will Power, 582

4. Ryan Hunter-Reay, 566

5. Josef Newgarden, 560

6. Simon Pagenaud, 492

7. Sebastien Bourdais, 425

8. Graham Rahal, 392

9. Marco Andretti, 392

10. James Hinchcliffe, 391

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.