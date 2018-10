Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Sept. 23 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jose Ortiz 1161 217 190 173 $21,569,340 Irad Ortiz, Jr. 1211 261 204 186 $19,004,923 Florent Geroux 713 142 107 89 $17,133,244 Javier Castellano 811 167 161 105 $16,526,100 John Velazquez 611 127 90 73 $13,979,200 Luis Saez 1082 181 163 174 $13,433,199 Manuel Franco 1021 175 158 154 $11,563,858 Joel Rosario 649 107 121 98 $11,417,948 Ricardo Santana, Jr. 792 142 120 104 $10,865,568 Mike Smith 177 41 27 22 $10,574,999 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 1389 276 258 213 $21,354,989 Chad Brown 641 176 139 86 $19,149,281 Todd Pletcher 735 164 120 106 $14,680,215 Bob Baffert 270 86 45 35 $13,547,177 Mark Casse 947 170 137 129 $11,519,751 Brad Cox 668 189 104 83 $10,800,326 Michael Maker 832 134 116 109 $7,032,962 Karl Broberg 1421 401 249 192 $6,028,165 William Mott 413 57 45 60 $5,554,441 Doug O’Neill 562 92 99 78 $5,475,956 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Gun Runner 1 1 0 0 $7,000,000 Justify 6 6 0 0 $3,798,000 Good Magic 6 2 1 1 $1,728,400 Monomoy Girl 6 5 1 0 $1,718,200 West Coast 1 0 1 0 $1,600,000 Catholic Boy 5 3 1 0 $1,528,000 Accelerate 5 4 1 0 $1,525,000 Gunnevera 3 1 1 1 $1,464,600 Midnight Bisou 8 5 1 2 $1,355,000 Fear the Cowboy 4 0 0 3 $1,203,500

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 2104 427 331 281 $9,748,597 Yannick Gingras 1250 242 184 156 $8,192,908 Aaron Merriman 3290 778 578 483 $7,567,978 Jason Bartlett 1928 398 316 278 $7,375,479 David Miller 1325 218 207 210 $7,158,229 Jordan Stratton 1758 308 279 226 $6,636,708 Scott Zeron 1097 165 138 149 $5,773,673 George Brennan 1618 276 227 187 $5,149,391 Corey Callahan 1935 283 295 269 $5,117,647 Matt Kakaley 1430 199 220 178 $5,099,053 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 3348 683 518 454 $14,438,579 Jimmy Takter 481 117 94 55 $6,025,784 Rene Allard 1315 290 193 162 $4,729,787 Tony Alagna 439 96 66 63 $3,368,087 Julie Miller 524 122 92 62 $3,302,523 Scott DiDomenico 1209 201 165 144 $3,227,593 Erv Miller 794 130 136 108 $2,902,251 Brian Brown 435 99 80 53 $2,852,965 Ake Svanstedt 417 69 54 61 $2,771,525 Richard Moreau 1218 228 197 159 $2,632,805 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings McWicked 7HP 13 7 3 1 $946,364 Crystal Fashion 3GT 13 9 3 0 $908,207 Courtly Choice 3HP 14 10 1 0 $899,353 Dorsoduro Hanover 3GP 15 8 3 1 $847,862 Shartin N 5MP 20 15 1 0 $771,611 Lather Up 3HP 14 11 0 1 $768,612 Atlanta 3MT 9 6 2 1 $759,233 Six Pack 3HT 10 7 1 1 $694,573 Stay Hungry 3HP 12 5 0 4 $658,217 Manchego 3MT 11 7 3 0 $650,234

TENNIS Through Sept. 23 ATP Money

1. Novak Djokovic, $9,305,485

2. Rafael Nadal, $8,663,347

3. Roger Federer, $5,888,130

4. Juan Martin del Potro, $5,496,171

5. Alexander Zverev, $4,669,524

6. Marin Cilic, $4,089,854

7. Dominic Thiem, $3,803,033

8. John Isner, $3,652,930

9. Kevin Anderson, $3,510,555

10. Kei Nishikori, $2,617,488

Ranking

1. Rafael Nadal, 8760

2. Roger Federer, 6900

3. Novak Djokovic, 6445

4. Juan Martin del Potro, 5980

5. Alexander Zverev, 4890

6. Marin Cilic, 4715

7. Dominic Thiem, 3825

8. Grigor Dimitrov, 3755

9. Kevin Anderson, 3595

10. John Isner, 3470

Race Standings

1. x-Rafael Nadal, 7480

2. x-Novak Djokovic, 6445

3. Juan Martin del Potro, 4910

4. x-Roger Federer, 4800

5. Alexander Zverev, 4365

6. Marin Cilic, 3815

7. Dominic Thiem, 3525

8. Kevin Anderson, 3450

9. John Isner, 2930

10. Kei Nishikori, 2565

x-qualified for ATP Finals, London, Nov. 11-18

Race to Milan (21 and under)

1. Alexander Zverev, 4365

2. Stefanos Tsitsipas, 1827

3. Denis Shapovalov, 1270

4. Alex de Minaur, 1115

5. Frances Tiafoe, 1020

6. Taylor Fritz, 748

7. Andrey Rublev, 695

8. Jaume Munar, 641

9. Hubert Hurkacz, 494

10. Ugo Humbert, 467

WTA Money

1. Simona Halep, $6,321,700

2. Naomi Osaka, $5,870,889

3. Angelique Kerber, $5,267,537

4. Caroline Wozniacki, $4,149,744

5. Serena Williams, $3,770,170

6. Sloane Stephens, $3,761,099

7. Petra Kvitova, $3,098,540

8. Elina Svitolina, $2,825,299

9. Kiki Bertens, $2,546,855

10. Daria Kasatkina, $2,420,582

Ranking

1. Simona Halep, 8061

2. Caroline Wozniacki, 5506

3. Angelique Kerber, 5295

4. Caroline Garcia, 4725

5. Petra Kvitova, 4585

6. Elina Svitolina, 4555

7. Karolina Pliskova, 4475

8. Naomi Osaka, 4390

9. Sloane Stephens, 3912

10. Julia Goerges, 3730

Race Standings

1. x-Simona Halep, 6910

2. x-Angelique Kerber, 5152

3. Naomi Osaka, 4351

4. Petra Kvitova, 4250

5. Caroline Wozniacki, 3983

6. Elina Svitolina, 3840

7. Sloane Stephens, 3824

8. Karolina Pliskova, 3601

9. Kiki Bertens, 3532

10. Elise Mertens, 3080

x-qualified for WTA Finals Singapore, Oct. 21-28

AUTO RACING NASCAR Monster Energy Through Sept. 22

1. Martin Truex Jr., 2141

2. Kyle Busch, 2125

3. Kevin Harvick, 2113

4. Brad Keselowski, 2111

5. Joey Logano, 2081

6. Aric Almirola, 2079

7. Kyle Larson, 2073

8. Kurt Busch, 2071

9. Chase Elliott, 2066

10. Austin Dillon, 2066

11. Alex Bowman, 2061

12. Ryan Blaney, 2060

NASCAR Xfinity Through Sept. 21

1. Christopher Bell, 2090

2. Daniel Hemric, 2062

3. Justin Allgaier, 2056

4. Ross Chastain, 2053

5. Elliott Sadler, 2051

6. Matt Tifft, 2047

7. Tyler Reddick, 2046

8. Brandon Jones, 2035

9. Cole Custer, 2035

10. Ryan Truex, 2033

11. Austin Cindric, 2028

12. Ryan Reed, 2027

NASCAR Camping World Truck Through Sept. 14

1. Johnny Sauter, 2124

2. Noah Gragson, 2107

3. Brett Moffitt, 2102

4. Justin Haley, 2101

5. Matt Crafton, 2091

6. Grant Enfinger, 2089

7. Ben Rhodes, 2084

8. Stewart Friesen, 2081

F1 Through Sept. 16

1. Lewis Hamilton, 281

2. Sebastian Vettel, 241

3. Kimi Raikkonen, 174

4. Valtteri Bottas, 171

5. Max Verstappen, 148

6. Daniel Ricciardo, 126

7. Nico Hulkenberg, 53

8. Fernando Alonso, 50

9. Kevin Magnussen, 49

10. Sergio Perez, 46

IndyCar Final

1. Scott Dixon, 678

2. Alexander Rossi, 621

3. Will Power, 582

4. Ryan Hunter-Reay, 566

5. Josef Newgarden, 560

6. Simon Pagenaud, 492

7. Sebastien Bourdais, 425

8. Graham Rahal, 392

9. Marco Andretti, 392

10. James Hinchcliffe, 391

