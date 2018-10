NASCAR XFINITY-Go Bowling 250 Results

By The Associated Press

Friday At Richmond Raceway Richmond, Va. Lap length: 0.75 miles (Start position in parentheses)

1. (1) Christopher Bell, Toyota, 250 laps, 0 rating, 58 points.

2. (3) Ross Chastain, Chevrolet, 250, 0, 43.

3. (6) Daniel Hemric, Chevrolet, 250, 0, 52.

4. (2) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 250, 0, 51.

5. (10) Matt Tifft, Chevrolet, 250, 0, 44.

6. (13) Elliott Sadler, Chevrolet, 250, 0, 40.

7. (14) Tyler Reddick, Chevrolet, 250, 0, 36.

8. (9) Brandon Jones, Toyota, 250, 0, 29.

9. (8) Shane Lee, Chevrolet, 250, 0, 28.

10. (21) Ryan Reed, Ford, 250, 0, 27.

11. (7) Ryan Truex, Chevrolet, 250, 0, 30.

12. (16) Spencer Gallagher, Chevrolet, 250, 0, 25.

13. (11) Austin Cindric, Ford, 250, 0, 27.

14. (17) Michael Annett, Chevrolet, 250, 0, 23.

15. (4) Cole Custer, Ford, 250, 0, 24.

16. (20) Jeremy Clements, Chevrolet, 250, 0, 21.

17. (18) Ryan Sieg, Chevrolet, 250, 0, 20.

18. (12) Ryan Preece, Toyota, 250, 0, 19.

19. (22) Mason Diaz, Chevrolet, 250, 0, 18.

20. (27) David Starr, Chevrolet, 249, 0, 17.

21. (19) Alex Labbe, Chevrolet, 248, 0, 16.

22. (23) Joey Gase, Chevrolet, 248, 0, 15.

23. (26) Ray Black Jr, Chevrolet, 248, 0, 14.

24. (29) Garrett Smithley, Chevrolet, 248, 0, 13.

25. (28) JJ Yeley, Chevrolet, 246, 0, 12.

26. (34) Chad Finchum, Chevrolet, 245, 0, 11.

27. (25) Matt Mills, Chevrolet, 244, 0, 10.

28. (32) Katherine Legge, Chevrolet, 242, 0, 9.

29. (31) Bayley Currey, Toyota, 242, 0, 0.

30. (39) Josh Bilicki, Toyota, 242, 0, 7.

31. (24) Quin Houff, Chevrolet, 231, 0, 6.

32. (5) Justin Allgaier, Chevrolet, accident, 226, 0, 17.

33. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, accident, 160, 0, 4.

34. (15) Ty Majeski, Ford, accident, 145, 0, 3.

35. (38) Mike Harmon, Chevrolet, overheating, 122, 0, 2.

36. (40) Carl Long, Chevrolet, overheating, 98, 0, 1.

37. (37) Vinnie Miller, Chevrolet, engine, 91, 0, 1.

38. (36) Timmy Hill, Dodge, electrical, 85, 0, 1.

39. (35) Jeff Green, Chevrolet, vibration, 28, 0, 1.

40. (33) Morgan Shepherd, Chevrolet, handling, 22, 0, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 91.348 mph.

Time of Race: 2 hours, 3 minutes, 8 seconds.

Margin of Victory: 0.566 seconds.

Caution Flags: 5 for 40 laps.

Lead Changes: 11 among 5 drivers.

Lap Leaders: C.Bell 1-7; J.Allgaier 8-34; C.Bell 35; J.Allgaier 36-45; D.Hemric 46-79; C.Bell 80-123; D.Earnhardt 124-152; C.Bell 153; D.Earnhardt 154-220; D.Hemric 221; M.Tifft 222-236; C.Bell 237-250

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Earnhardt, 2 times for 94 laps; C.Bell, 5 times for 62 laps; J.Allgaier, 2 times for 35 laps; D.Hemric, 2 times for 33 laps; M.Tifft, 1 time for 14 laps.

Wins: J.Allgaier, 5; C.Bell, 5; R.Chastain, 1; S.Gallagher, 1; R.Preece, 1; T.Reddick, 1.

Top 10 in Points: 1. C.Bell, 2095; 2. D.Hemric, 2063; 3. J.Allgaier, 2056; 4. R.Chastain, 2053; 5. E.Sadler, 2051; 6. M.Tifft, 2047; 7. T.Reddick, 2046; 8. C.Custer, 2035; 9. B.Jones, 2035; 10. R.Truex, 2033.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

