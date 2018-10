Nationals 5, Brewers 4

By The Associated Press

Milwaukee Washington ab r h bi ab r h bi Cain cf 5 0 1 0 Eaton rf 4 1 1 0 Yelich rf-lf 4 0 1 1 M.Tylor cf 0 0 0 0 Aguilar 1b 5 0 1 0 T.Trner ss 4 1 2 1 Nttnghm pr 0 0 0 0 Harper cf-rf 3 1 0 0 T.Shaw 2b-3b 3 0 0 0 Rendon 3b 3 1 0 0 Braun lf 4 0 1 0 J.Soto lf 4 1 3 2 Broxton rf 0 0 0 0 Zmmrman 1b 4 0 1 0 Mstakas 3b 4 1 1 0 Difo 2b 3 0 1 1 Soria p 0 0 0 0 Kieboom c 1 0 0 0 Jnnings p 0 0 0 0 Stvnson ph 1 0 0 0 Lyles p 0 0 0 0 Ju.Mllr p 0 0 0 0 Schoop ss 3 1 2 1 Strsbrg p 2 0 0 0 Burnes p 0 0 0 0 Cordero p 0 0 0 0 Grndrsn ph 0 0 0 0 Collins p 0 0 0 0 H.Perez 2b 0 0 0 0 Suero p 0 0 0 0 Pina c 4 1 2 1 Grace p 0 0 0 0 C.Andrs p 2 0 0 0 G.Hllnd p 0 0 0 0 Cedeno p 0 0 0 0 Wieters ph-c 1 0 0 0 Thames ph 1 0 0 0 O.Arcia ss 0 0 0 0 Sladino ph 1 1 1 1 Totals 36 4 10 4 Totals 30 5 8 4

Milwaukee 000 020 101—4 Washington 000 010 04x—5

E_Eaton (2), C.Anderson (1). DP_Milwaukee 2, Washington 1. LOB_Milwaukee 9, Washington 4. 2B_Moustakas (29), Schoop (21), Eaton (14), J.Soto (20). HR_Pina (8), Saladino (5). SB_Yelich (16), T.Turner (35).

IP H R ER BB SO Milwaukee Anderson 5 4 1 1 1 1 Cedeno H,8 1 0 0 0 0 1 Burnes H,1 1 1 0 0 0 0 Soria L,1-4 H,8 2-3 2 4 4 2 1 Jennings BS,2 0 1 0 0 0 0 Lyles 1-3 0 0 0 0 0 Washington Strasburg 6 5 2 2 2 7 Cordero 2-3 2 1 1 0 0 Collins 1-3 0 0 0 0 0 Suero 1-3 1 0 0 1 0 Grace 1-3 0 0 0 0 0 Holland W,1-2 1-3 0 0 0 1 0 Miller S,2-2 1 2 1 1 0 1

Jennings pitched to 1 batter in the 8th

WP_Burnes, Lyles.

Advertisement

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Pat Hoberg; Second, Brian Knight; Third, Chad Whitson.

T_3:44. A_30,875 (41,313).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.