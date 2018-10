Nationals 7, Marlins 3

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Riddle ss 4 1 1 0 1 1 .232 Rojas 2b 4 0 1 1 1 0 .246 Realmuto c 5 1 0 0 0 2 .281 O’Brien 1b 5 1 2 0 0 2 .277 Anderson 3b 3 0 1 1 0 0 .272 Brinson cf 4 0 0 1 0 1 .201 Dean lf 2 0 1 0 2 0 .223 Sierra rf 3 0 0 0 1 1 .194 Alcantara p 2 0 0 0 0 1 .000 b-Ortega ph 1 0 0 0 0 0 .238 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — d-Dietrich ph 1 0 0 0 0 1 .264 Graves p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 3 6 3 5 9

Washington AB R H BI BB SO Avg. Eaton rf 3 2 1 0 2 2 .294 Taylor cf 0 0 0 0 0 0 .223 Turner ss 5 1 2 0 0 1 .273 Harper cf-rf 4 1 1 1 0 1 .245 Rendon 3b 4 1 2 4 0 0 .308 Soto lf 4 1 2 1 0 1 .295 Zimmerman 1b 2 0 0 0 1 1 .265 Miller p 0 0 0 0 0 0 .000 Grace p 0 0 0 0 0 0 .500 c-Robles ph 1 0 0 0 0 0 .222 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Wieters c 1 1 1 1 3 0 .229 Difo 2b 4 0 0 0 0 0 .231 Strasburg p 0 0 0 0 0 0 .103 a-Stevenson ph 1 0 0 0 0 0 .257 Reynolds 1b 2 0 0 0 0 1 .249 Totals 31 7 9 7 6 7

Miami 100 010 100—3 6 0 Washington 200 410 00x—7 9 2

a-flied out for Strasburg in the 4th. b-grounded out for Alcantara in the 5th. c-grounded out for Grace in the 7th. d-struck out for Guerra in the 8th.

E_Wieters (2), Miller (1). LOB_Miami 10, Washington 8. 2B_Rojas (12), O’Brien (4), Turner (27), Harper (31), Rendon (42). HR_Rendon (23), off Alcantara; Soto (21), off Alcantara; Wieters (8), off Guerra. RBIs_Rojas (52), Anderson (61), Brinson (41), Harper (100), Rendon 4 (87), Soto (66), Wieters (29). SB_Dean (1), Turner (43). SF_Harper. S_Strasburg.

Runners left in scoring position_Miami 6 (Rojas, Realmuto 2, Brinson, Ortega 2); Washington 5 (Turner, Harper, Zimmerman, Difo 2). RISP_Miami 1 for 13; Washington 3 for 8.

Runners moved up_Anderson, Brinson.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, L, 2-2 4 7 6 6 5 3 84 4.00 Guerra 3 1 1 1 1 2 39 5.55 Graves 1 1 0 0 0 2 17 4.45 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg 4 3 1 1 4 5 100 3.77 Miller, W, 7-1 1 2 1 0 1 2 24 3.68 Grace 2 1 1 1 0 0 27 2.91 Holland 1 0 0 0 0 1 12 4.76 Doolittle 1 0 0 0 0 1 11 1.62

HBP_Strasburg (Anderson). WP_Strasburg.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Angel Hernandez; Second, Alan Porter; Third, Chad Whitson.

T_3:09. A_22,428 (41,313).

