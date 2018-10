NFL Injury Report

By The Associated Press

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league (DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

Thursday

ATLANTA FALCONS at PHILADELPHIA EAGLES — FALCONS: OUT:G Ben Garland (calf), CB Isaiah Oliver (ankle), CB Blidi Wreh-Wilson (shoulder). QUESTIONABLE: LS Josh Harris (hip). EAGLES: OUT: WR Mack Hollins (groin), WR Alshon Jeffery (shoulder), QB Carson Wentz (knee).

Sunday

BUFFALO BILLS at BALTIMORE RAVENS — BILLS: DNP: WR Ray-Ray McCloud (knee), LB Julian Stanford (nose). RAVENS: DNP: DT Willie Henry (abdomen), TE Hayden Hurst (foot). LIMITED: CB Maurice Canady (thigh), LB Kenny Young (knee).

CINCINNATI BENGALS at INDIANAPOLIS COLTS — BENGALS: DNP: WR Cody Core (back). LIMITED: S Clayton Fejedelem (calf), T Cordy Glenn (shoulder), CB Tony McRae (ankle). FULL: TE Tyler Eifert (back), LB Vincent Rey (ankle), TE Mason Schreck (toe). COLTS: DNP: T Denzelle Good (knee/wrist), RB Marlon Mack (hamstring). LIMITED: T Anthony Castonzo (hamstring), CB Nate Hairston (hamstring), LB Darius Leonard (ankle/chest), LB Anthony Walker (groin).

DALLAS COWBOYS at CAROLINA PANTHERS — COWBOYS: DNP: C Travis Frederick (illness), DE Datone Jones (knee), S Xavier Woods (hamstring). LIMITED: CB Chidobe Awuzie (back), G Parker Ehinger (knee), S Kavon Frazier (shoulder). PANTHERS: DNP: G Brendan Mahon (neck), WR Curtis Samuel (medical illness). LIMITED: TE Chris Manhertz (foot), G Amini Silatolu (knee), T Daryl Williams (knee).

HOUSTON TEXANS at NEW ENGLAND PATRIOTS — TEXANS: DNP: CB Kayvon Webster (achilles). LIMITED: WR Keke Coutee (hamstring), LB Duke Ejiofor (hamstring), WR Will Fuller (hamstring), LB Whitney Mercilus (hamstring). FULL: K Ka’imi Fairbairn (right thigh), CB Kevin Johnson (concussion). PATRIOTS: LIMITED: LB Ja’Whaun Bentley (illness), S Duke Dawson (hamstring), TE Jacob Hollister (hamstring), RB Sony Michel (knee). FULL: T Marcus Cannon (calf), S Nate Ebner (knee)

JACKSONVILLE JAGUARS at NEW YORK GIANTS — JAGUARS: DNP: TE Austin Seferian-Jenkins (core muscle). LIMITED: C Brandon Linder (knee), T Jermey Parnell (knee). GIANTS: DNP: LB Tae Davis (hamstring), DE Olivier Vernon (ankle).

KANSAS CITY CHIEFS at LOS ANGELES CHARGERS — CHIEFS: DNP: S Eric Berry (heel). FULL: DE Allen Bailey (knee), DT Justin Hamilton (ankle), WR Marcus Kemp (ankle), LB Reggie Ragland (knee). CHARGERS: Practice Not Complete

PITTSBURGH STEELERS at CLEVELAND BROWNS — STEELERS: d LIMITED: TE Vance McDonald (foot). BROWNS: DNP: LB James Burgess (concussion), CB E.J. Gaines (knee). LIMITED: LB Genard Avery (glute), DT Trevon Coley (ankle), TE Seth DeValve (quadricep), WR Josh Gordon (hamstring), T Desmond Harrison (knee). FULL: CB Damarious Randall (knee).

SAN FRANCISCO 49ERS at MINNESOTA VIKINGS — 49ERS: Practice Not Complete. VIKINGS: DNP: CB Mackensie Alexander (ankle), RB Roc Thomas (ankle). LIMITED: C Pat Elflein (ankle, shoulder), T Riley Reiff (foot), CB Xavier Rhodes (hamstring), CB Marcus Sherels (hamstring). FULL: WR Stacy Coley (groin).

SEATTLE SEAHAWKS at DENVER BRONCOS — SEAHAWKS: Practice Not Complete. BRONCOS: LIMITED: G Sam Jones (low back), LB Shane Ray (wrist). FULL: LB Joseph Jones (hamstring), G Ronald Leary (knee), LB Brandon Marshall (knee), WR Tim Patrick (calf), CB Bradley Roby (wrist).

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW ORLEANS SAINTS — BUCCANEERS: DNP: DT Vita Vea (calf). LIMITED: T Donovan Smith (knee), G Evan Smith (hip), CB M.J. Stewart (foot). SAINTS: DNP: T Andrus Peat (quadricep).

TENNESSEE TITANS at MIAMI DOLPHINS — TITANS: DNP: S Kendrick Lewis (foot). LIMITED: T Jack Conklin (knee), LB Rashaan Evans (hamstring), LB Harold Landry (ankle), LB Derrick Morgan (knee). DOLPHINS: DNP: WR DeVante Parker (finger). LIMITED: TE MarQueis Gray (foot), G Ted Larsen (knee). FULL: RB Frank Gore (achilles), WR Jakeem Grant (concussion), G Josh Sitton (shoulder).

WASHINGTON REDSKINS at ARIZONA CARDINALS — REDSKINS: DNP: WR Maurice Harris (concussion). FULL: LB Zach Brown (oblique), QB Colt McCoy (right thumb). CARDINALS: DNP: DE Markus Golden (knee). LIMITED: TE Jermaine Gresham (achilles), RB T.J. Logan (ankle), DT Robert Nkemdiche (foot), DT Corey Peters (knee), DT Olsen Pierre (toe). FULL: T Korey Cunningham (thumb).

CHICAGO BEARS at GREEN BAY PACKERS — BEARS: DNP: S DeAndre Houston-Carson (forearm, back). LIMITED: TE Daniel Brown (shoulder). PACKERS: DNP: S Josh Jones (ankle). LIMITED: LB Oren Burks (shoulder), LB James Crawford (hamstring).

