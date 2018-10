NHRA Qualifying

By The Associated Press

Saturday At Lucas Oil Raceway Brownsburg, Ind.

Qualifying will continue Sunday for Monday’s final eliminations.

Top Fuel

1. Mike Salinas, 3.756 seconds, 321.04 mph. 2. Clay Millican, 3.762, 323.81. 3. Antron Brown, 3.772, 325.22. 4. Scott Palmer, 3.791, 327.90. 5. Leah Pritchett, 3.797, 323.50. 6. Tony Schumacher, 3.801, 328.14. 7. T.J. Zizzo, 3.812, 321.27. 8. Blake Alexander, 3.815, 311.41. 9. Billy Torrence, 3.822, 324.20. 10. Doug Kalitta, 3.824, 305.77. 11. Steve Torrence, 3.826, 328.22. 12. Pat Dakin, 3.835, 323.04. 13. Terry McMillen, 3.836, 323.35. 14. Brittany Force, 3.836, 318.62. 15. Wayne Newby, 3.887, 310.27. 16. Richie Crampton, 3.889, 317.42. Not Qualified: 17. Kebin Kinsley, 4.092, 274.61. 18. Lex Joon, broke.

Funny Car

1. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.910, 325.45. 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.928, 322.65. 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.943, 324.05. 4. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.948, 320.36. 5. Tim Wilkerson, Mustang, 3.952, 319.60. 6. Courtney Force, Chevy Camaro, 3.959, 325.69. 7. Shawn Langdon, Camry, 3.961, 325.22. 8. John Force, Camaro, 4.003, 320.89. 9. Cruz Pedregon, Camry, 4.006, 316.08. 10. Robert Hight, Camaro, 4.010, 301.27. 11. Jack Beckman, Charger, 4.021, 313.51. 12. Ron Capps, Charger, 4.101, 308.71. 13. Del Worsham, Camry, 4.103, 261.32. 14. Bob Bode, Charger, 4.663, 180.28. 15. Jonnie Lindberg, Mustang, 5.043, 151.58. 16. Jim Campbell, Charger, 5.414, 137.36. Not Qualified: 17. Terry Haddock, 6.008, 111.77. 18. Justin Schriefer, 6.526, 89.12.

Pro Stock

1. Tanner Gray, Chevy Camaro, 6.603, 208.68. 2. Greg Anderson, Camaro, 6.621, 208.75. 3. Bo Butner, Camaro, 6.621, 208.17. 4. Erica Enders, Camaro, 6.623, 206.99. 5. Chris McGaha, Camaro, 6.624, 208.94. 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.627, 207.56. 7. Vincent Nobile, Camaro, 6.628, 208.04. 8. Jason Line, Camaro, 6.629, 208.91. 9. Alex Laughlin, Dodge Dart, 6.629, 207.62. 10. Deric Kramer, Camaro, 6.634, 208.30. 11. Drew Skillman, Camaro, 6.648, 208.23. 12. Matt Hartford, Camaro, 6.653, 207.72. 13. Fernando Cuadra, Camaro, 6.661, 202.00. 14. Kenny Delco, Camaro, 6.682, 207.37. 15. Steve Graham, Camaro, 6.706, 206.54. 16. John Gaydosh Jr, Camaro, 6.718, 205.91. Not Qualified: 17. Alan Prusiensky, 6.725, 204.01. 18. Val Smeland, 6.763, 205.22. 19. Shane Tucker, 6.775, 203.34. 20. Charlie Westcott Jr., 6.832, 202.15.

Pro Stock Motorcycle

1. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.825, 197.02. 2. Chip Ellis, Harley-Davidson, 6.831, 197.48. 3. Hector Arana Jr, 6.839, 198.32. 4. Matt Smith, Victory, 6.850, 196.47. 5. LE Tonglet, Suzuki, 6.858, 196.73. 6. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.866, 195.11. 7. Mark Paquette, Buell, 6.893, 194.13. 8. Hector Arana, 6.926, 195.62. 9. Steve Johnson, Suzuki, 6.932, 193.54. 10. Joey Gladstone, Victory, 6.937, 194.07. 11. Ryan Oehler, Buell, 6.940, 193.93. 12. Scotty Pollacheck, Suzuki, 6.940, 193.02. 13. Jerry Savoie, Suzuki, 6.941, 195.22. 14. Karen Stoffer, Suzuki, 6.941, 192.74. 15. Jim Underdahl, Suzuki, 6.949, 193.27. 16. Angie Smith, Buell, 6.952, 191.02. Not Qualified: 17. Angelle Sampey, 6.977, 193.21. 18. Kelly Clontz, 6.992, 191.43. 19. Ron Tornow, 7.039, 189.92. 20. Odolph Daniels, 7.182, 186.48. 21. Andie Rawlings, 7.501, 171.18. 22. Wendell Daniels, 15.777, 58.07.

