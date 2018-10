NJCAA Football Ranking

By The Associated Press

Sept. 11 Record Pts Pvs 1. East Mississippi (11) 2-0 295 1 2. Iowa Western (6) 3-0 289 2 3. Snow (Utah) 2-0 268 3 4. Northeastern Oklahoma A&M 2-0 246 4 5. Northwest Mississippi 2-0 239 5 6. Blinn (Texas) 3-0 235 6 7. Garden City (Kan.) 2-0 213 7 8. Eastern Arizona 2-0 167 15 9. Arizona Western 1-1 160 9 10. Scottsdale (Ariz.) 3-0 149 19 11. Lackawanna (Pa.) 2-0 134 16 12. Hutchinson (Kan.) 2-1 133 11 13. Independence (Kan.) 1-1 120 13 14. Navarro (Texas) 2-1 115 10 15. Holmes (Miss.) 2-0 102 — 16. Jones County (Miss.) 1-1 80 8 17. Coffeyville (Kan.) 2-1 43 — 18. Mississippi Gulf Coast 2-0 35 — 19. Monroe College (N.Y.) 2-0 31 — 20. Butler (Kan.) 1-1 24 —

Others Receiving Votes: Highland (Kan.) 16, Kilgore (Texas) 12, East Central (Miss.) 7, Mesa (Ariz.) 5, Mesabi Range (Minn.) 5, Itawamba (Miss.) 3, ASA Brooklyn (N.Y.) 1, Nassau (N.Y.) 1, Trinity Valley (Texas) 1.

