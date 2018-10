Oilers-Canucks Sums

By The Associated Press

Edmonton 1 1 2—4 Vancouver 0 1 1—2

First Period_1, Edmonton, Puljujarvi (Benning), 9:10. Penalties_Marody, EDM, (slashing), 5:01; Goldobin, VAN, (interference), 10:24; Lowe, EDM, (tripping), 16:27.

Second Period_2, Edmonton, Rattie (Benson, Yamamoto), 1:24 (pp). 3, Vancouver, Baertschi (Eriksson, Horvat), 4:56. Penalties_Sautner, VAN, (cross checking), 0:50; Baertschi, VAN, (high sticking), 2:37; Garrison, EDM, (slashing), 11:59; Jones, EDM, (hooking), 17:01.

Third Period_4, Edmonton, Jones (Strome), 3:43. 5, Vancouver, Goldobin (Horvat, Pettersson), 5:14 (pp). 6, Edmonton, Rattie, 13:10. Penalties_Kassian, EDM, (interference), 4:32; Rattie, EDM, (hooking), 5:55; Jerabek, EDM, (interference), 16:10.

Shots on Goal_Edmonton 8-13-7_28. Vancouver 9-14-14_37.

Power-play opportunities_Edmonton 1 of 3; Vancouver 1 of 7.

Goalies_Edmonton, Talbot 0-0-0 (23 shots-22 saves), Montoya 0-0-0 (14-13). Vancouver, Nilsson 0-0-0 (28-24).

T_2:23.

Referees_Steve Kozari, Graham Skilliter. Linesmen_Tyson Baker, Trent Knorr.

