Padres 5, Dodgers 3

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Myers 3b 4 0 2 2 1 1 .254 Reyes rf 3 1 1 0 1 1 .285 1-Jankowski pr-rf 1 0 0 0 0 0 .258 Hosmer 1b 5 0 1 0 0 2 .250 Renfroe lf 4 1 1 2 1 0 .249 Mejia c 3 0 0 0 1 2 .211 Yates p 1 0 0 0 0 0 .000 Spangenberg 2b 3 0 0 0 1 1 .229 Galvis ss 4 2 2 1 0 0 .242 Margot cf 4 1 1 0 0 1 .246 Lauer p 2 0 0 0 0 1 .071 Castillo p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Guerra ph 0 0 0 0 0 0 .111 c-Pirela ph 1 0 0 0 0 0 .249 Strahm p 0 0 0 0 0 0 .000 Stock p 0 0 0 0 0 0 — Stammen p 0 0 0 0 0 0 — Hedges c 1 0 0 0 0 0 .240 Totals 36 5 8 5 5 9

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Hernandez cf-2b 4 1 2 1 0 0 .239 g-Verdugo ph 1 1 1 0 0 0 .264 Turner 3b 4 0 1 0 1 0 .319 Machado ss 5 0 1 1 0 1 .295 Freese 1b 3 0 1 0 0 2 .287 Floro p 0 0 0 0 0 0 .000 Alexander p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Pederson ph-lf 2 1 1 0 0 1 .251 Kemp lf 4 0 0 0 0 1 .283 Axford p 0 0 0 0 0 0 — Venditte p 0 0 0 0 0 0 — Puig rf 4 0 1 1 0 1 .274 Grandal c 2 0 0 0 2 0 .233 2-Locastro pr 0 0 0 0 0 0 .182 Barnes c 0 0 0 0 0 0 .201 Dozier 2b 2 0 0 0 1 1 .217 f-Bellinger ph-cf 1 0 0 0 0 1 .258 Stripling p 1 0 0 0 0 1 .063 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Rosscup p 0 0 0 0 0 0 — a-Taylor ph 1 0 1 0 0 0 .250 Madson p 0 0 0 0 0 0 — Wood p 0 0 0 0 0 0 .045 d-Muncy ph-1b 2 0 0 0 0 1 .253 Totals 36 3 9 3 4 10

San Diego 000 200 102—5 8 0 Los Angeles 001 000 011—3 9 2

a-singled for Rosscup in the 5th. b-pinch hit for Castillo in the 7th. c-grounded out for Guerra in the 7th. d-struck out for Wood in the 7th. e-doubled for Alexander in the 8th. f-struck out for Dozier in the 8th. g-singled for Hernandez in the 9th.

1-ran for Reyes in the 8th. 2-ran for Grandal in the 8th.

E_Turner 2 (9). LOB_San Diego 9, Los Angeles 10. 2B_Myers (22), Turner (27), Pederson (25). HR_Renfroe (24), off Stripling; Galvis (13), off Madson; Hernandez (21), off Lauer. RBIs_Myers 2 (38), Renfroe 2 (65), Galvis (66), Hernandez (48), Machado (97), Puig (62). SB_Myers (11), Hosmer (7). CS_Myers (1).

Runners left in scoring position_San Diego 6 (Hosmer, Spangenberg 2, Margot, Yates 2); Los Angeles 6 (Turner 2, Machado, Freese, Pederson, Bellinger). RISP_San Diego 1 for 11; Los Angeles 2 for 9.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, W, 6-7 5 4 1 1 2 5 95 4.60 Castillo, H, 10 1 0 0 0 0 1 9 3.03 Strahm, H, 6 2-3 1 0 0 1 1 22 2.01 Stock, H, 4 1-3 0 0 0 0 0 5 2.13 Stammen, H, 23 2-3 2 1 1 1 1 17 2.88 Yates, S, 10-11 1 1-3 2 1 1 0 2 30 2.11 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Stripling, L, 8-5 3 1-3 3 2 2 2 4 76 2.84 Baez 1 1-3 0 0 0 1 1 20 3.08 Rosscup 1-3 0 0 0 0 0 3 4.09 Madson 1 1-3 1 1 1 0 1 18 5.68 Wood 2-3 0 0 0 0 1 6 3.74 Floro 2-3 1 0 0 1 1 14 2.11 Alexander 1-3 0 0 0 0 1 4 3.34 Axford 0 3 2 1 0 0 13 5.27 Venditte 1 0 0 0 1 0 4 2.77

Axford pitched to 4 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Stock 2-0, Yates 2-0, Baez 2-0, Rosscup 1-0, Alexander 2-0, Venditte 2-0. WP_Stock.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Jeremie Rehak; Second, Jim Reynolds; Third, Mark Wegner.

T_3:57. A_52,458 (56,000).

