PGA-Dell Championship Scores

By The Associated Press

Monday At TPC Boston Norton, Mass. Purse: $9 million Yardage: 7,342; Par 71 Final Bryson DeChambeau (2,000), $1,620,000 70-68-63-67—268 Justin Rose (1,200), $972,000 65-67-70-68—270 Cameron Smith (760), $612,000 69-66-67-69—271 Tony Finau (460), $372,000 69-68-67-68—272 Hideki Matsuyama (460), $372,000 71-69-67-65—272 C.T. Pan (460), $372,000 69-68-69-66—272 Abraham Ancer (320), $261,900 66-69-65-73—273 Rafa Cabrera Bello (320), $261,900 68-68-69-68—273 Emiliano Grillo (320), $261,900 72-67-64-70—273 Dustin Johnson (320), $261,900 68-69-72-64—273 Bubba Watson (320), $261,900 72-68-67-66—273 Brice Garnett (219), $160,875 70-70-65-69—274 Tyrrell Hatton (219), $160,875 69-63-69-73—274 Brooks Koepka (219), $160,875 69-69-68-68—274 Rory McIlroy (219), $160,875 71-67-66-70—274 Phil Mickelson (219), $160,875 72-72-67-63—274 Jordan Spieth (219), $160,875 69-67-68-70—274 Kyle Stanley (219), $160,875 70-67-66-71—274 Peter Uihlein (219), $160,875 69-71-66-68—274 Keith Mitchell (180), $117,000 73-66-67-69—275 Paul Casey (164), $100,800 69-70-69-68—276 Adam Hadwin (164), $100,800 68-68-70-70—276 Marc Leishman (164), $100,800 68-68-69-71—276 Justin Thomas (130), $71,229 73-69-70-65—277 Patrick Cantlay (130), $71,229 73-69-67-68—277 Tommy Fleetwood (130), $71,229 69-65-71-72—277 Kevin Kisner (130), $71,229 69-71-70-67—277 Jason Kokrak (130), $71,229 72-70-69-66—277 Gary Woodland (130), $71,229 67-74-67-69—277 Tiger Woods (130), $71,229 72-66-68-71—277 Byeong Hun An (97), $54,563 69-71-68-70—278 Louis Oosthuizen (97), $54,563 71-67-72-68—278 Brandt Snedeker (97), $54,563 72-72-66-68—278 Brian Stuard (97), $54,563 72-72-67-67—278 Ryan Armour (70), $41,569 71-66-73-69—279 Daniel Berger (70), $41,569 73-71-66-69—279 Kevin Chappell (70), $41,569 69-72-70-68—279 James Hahn (70), $41,569 68-72-70-69—279 Beau Hossler (70), $41,569 67-69-68-75—279 Si Woo Kim (70), $41,569 70-66-70-73—279 Chris Kirk (70), $41,569 67-73-70-69—279 Patrick Reed (70), $41,569 71-69-69-70—279 Branden Grace (44), $28,860 70-71-72-67—280 Russell Knox (44), $28,860 66-72-71-71—280 Matt Kuchar (44), $28,860 71-69-66-74—280 Alex Noren (44), $28,860 69-69-70-72—280 Jon Rahm (44), $28,860 73-67-70-70—280 Kevin Tway (44), $28,860 71-67-72-70—280 Keegan Bradley (28), $21,500 67-69-73-72—281 Brian Harman (28), $21,500 68-72-71-70—281 J.B. Holmes (28), $21,500 69-67-70-75—281 Danny Lee (28), $21,500 70-72-72-67—281 Andrew Putnam (28), $21,500 70-71-68-72—281 Xander Schauffele (28), $21,500 68-68-72-73—281 Adam Scott (28), $21,500 71-71-73-66—281 Webb Simpson (28), $21,500 68-63-76-74—281 Scott Stallings (28), $21,500 73-69-69-70—281 Bronson Burgoon (20), $19,890 74-69-69-70—282 Russell Henley (20), $19,890 71-68-71-72—282 Charles Howell III (20), $19,890 69-71-71-71—282 Andrew Landry (20), $19,890 73-71-71-67—282 Stewart Cink (17), $19,170 72-72-65-74—283 Austin Cook (17), $19,170 69-71-75-68—283 Brian Gay (17), $19,170 72-67-72-72—283 Nick Watney (17), $19,170 72-71-69-71—283 Tom Hoge (14), $18,540 73-70-68-73—284 Ted Potter, Jr. (14), $18,540 74-67-75-68—284 J.J. Spaun (14), $18,540 74-68-75-67—284 Henrik Stenson (12), $18,090 69-71-71-74—285 Aaron Wise (12), $18,090 71-73-77-64—285 Patton Kizzire (11), $17,640 74-70-72-70—286 Ryan Moore (11), $17,640 71-69-73-73—286 Jimmy Walker (11), $17,640 70-74-75-67—286 Charley Hoffman (10), $17,280 73-71-72-72—288 Whee Kim (10), $17,100 72-70-78-69—289 Jamie Lovemark (10), $16,920 71-69-73-80—293

