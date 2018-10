PGA TOUR Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At East Lake Golf Club Atlanta Purse: $9 million Yardage: 7,346; Par: 70 Final Tiger Woods (2,000), $1,620,000 65-68-65-71—269 -11 Billy Horschel (1,200), $972,000 71-65-69-66—271 -9 Dustin Johnson (760), $621,000 69-70-67-67—273 -7 Hideki Matsuyama (460), $372,000 72-66-71-65—274 -6 Justin Rose (460), $372,000 66-67-68-73—274 -6 Webb Simpson (460), $372,000 69-70-68-67—274 -6 Rickie Fowler (330), $279,900 65-72-73-65—275 -5 Rory McIlroy (330), $279,900 67-68-66-74—275 -5 Xander Schauffele (330), $279,900 68-70-68-69—275 -5 Justin Thomas (330), $279,900 67-69-70-69—275 -5 Paul Casey (252), $225,450 68-71-66-71—276 -4 Tommy Fleetwood (252), $225,450 69-69-70-68—276 -4 Jon Rahm (252), $225,450 68-68-68-72—276 -4 Gary Woodland (252), $225,450 66-72-68-70—276 -4 Tony Finau (212), $190,800 67-71-67-72—277 -3 Kyle Stanley (212), $190,800 69-68-67-73—277 -3 Aaron Wise (212), $190,800 70-69-67-71—277 -3 Jason Day (196), $180,000 68-73-69-68—278 -2 Bryson DeChambeau (188), $176,400 71-75-66-67—279 -1 Cameron Smith (180), $172,800 70-73-69-68—280 E Patrick Cantlay (160), $163,800 71-65-76-69—281 +1 Patton Kizzire (160), $163,800 71-71-68-71—281 +1 Marc Leishman (160), $163,800 73-69-68-71—281 +1 Francesco Molinari (160), $163,800 70-75-69-67—281 +1 Kevin Na (142), $154,800 72-68-72-71—283 +3 Keegan Bradley (133), $150,300 73-73-69-69—284 +4 Brooks Koepka (133), $150,300 69-78-67-70—284 +4 Patrick Reed (124), $147,600 72-74-72-71—289 +9 Bubba Watson (118), $145,800 70-72-73-75—290 +10 Phil Mickelson (112), $144,000 73-72-76-72—293 +13

