Pirates 3, Brewers 1

By The Associated Press

Pittsburgh Milwaukee ab r h bi ab r h bi A.Frzer 2b 4 0 0 0 Grndrsn rf 3 0 0 0 S.Marte cf 4 1 1 0 Yelich lf 4 1 2 1 Bell 1b 3 1 1 0 Cain cf 4 0 1 0 Crvelli c 3 0 1 1 T.Shaw 2b 3 0 0 0 Stllngs c 1 0 0 0 Braun ph 1 0 1 0 Dckrson lf 2 1 0 0 Aguilar 1b 4 0 3 0 Luplow rf 3 0 0 0 Broxton pr 0 0 0 0 Moran 3b 4 0 1 1 Mstakas 3b 4 0 0 0 Newman ss 3 0 1 0 Kratz c 3 0 0 0 Nova p 2 0 0 0 D.Sntna ph 1 0 0 0 Kramer ph 1 0 0 0 O.Arcia ss 2 0 0 0 Rich.Rd p 0 0 0 0 Schoop ph-ss 2 0 0 0 Crick p 0 0 0 0 Davies p 1 0 0 0 F.Vazqz p 0 0 0 0 Sladino ph 1 0 0 0 Jnnings p 0 0 0 0 J.Brnes p 0 0 0 0 Ju.Grra p 0 0 0 0 Thames ph 0 0 0 0 Lyles p 0 0 0 0 Totals 30 3 5 2 Totals 33 1 7 1

Pittsburgh 010 101 000—3 Milwaukee 100 000 000—1

E_Kratz (2). DP_Pittsburgh 1, Milwaukee 1. LOB_Pittsburgh 4, Milwaukee 7. 2B_S.Marte (26), Cervelli (13), Moran (17), Aguilar (24). HR_Yelich (30). SB_S.Marte (32), Bell (1). CS_Luplow (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Nova W,9-9 6 4 1 1 1 4 Rodriguez H,9 1 1 0 0 0 2 Crick H,14 1 0 0 0 1 1 Vazquez S,33-37 1 2 0 0 0 1 Milwaukee Davies L,2-6 5 3 2 2 1 3 Jennings 1-3 0 0 0 0 0 Barnes 1-3 1 1 0 2 1 Guerra 2 1-3 1 0 0 0 3 Lyles 1 0 0 0 1 1

WP_Rodriguez.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Adrian Johnson; Second, Brian Gorman; Third, Nic Lentz.

Advertisement

T_3:03. A_37,358 (41,900).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.