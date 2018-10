Pirates 3, Brewers 1

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 0 .282 Marte cf 4 1 1 0 0 1 .272 Bell 1b 3 1 1 0 1 1 .263 Cervelli c 3 0 1 1 0 1 .258 Stallings c 1 0 0 0 0 0 .208 Dickerson lf 2 1 0 0 2 1 .289 Luplow rf 3 0 0 0 1 0 .227 Moran 3b 4 0 1 1 0 1 .278 Newman ss 3 0 1 0 0 0 .180 Nova p 2 0 0 0 0 2 .020 b-Kramer ph 1 0 0 0 0 1 .214 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 3 5 2 4 8

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 3 0 0 0 1 1 .250 Yelich lf 4 1 2 1 0 0 .315 Cain cf 4 0 1 0 0 1 .313 Shaw 2b 3 0 0 0 0 1 .239 e-Braun ph 1 0 1 0 0 0 .250 Aguilar 1b 4 0 3 0 0 0 .274 1-Broxton pr 0 0 0 0 0 0 .188 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 2 .254 Kratz c 3 0 0 0 0 0 .243 f-Santana ph 1 0 0 0 0 0 .255 Arcia ss 2 0 0 0 0 0 .221 c-Schoop ph-ss 2 0 0 0 0 2 .233 Davies p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Saladino ph 1 0 0 0 0 1 .261 Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Guerra p 0 0 0 0 0 0 .088 d-Thames ph 0 0 0 0 1 0 .222 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 1 7 1 2 8

Pittsburgh 010 101 000—3 5 0 Milwaukee 100 000 000—1 7 1

a-struck out for Davies in the 5th. b-struck out for Nova in the 7th. c-struck out for Arcia in the 7th. d-walked for Guerra in the 8th. e-singled for Shaw in the 9th. f-flied out for Kratz in the 9th.

1-ran for Aguilar in the 9th.

E_Kratz (2). LOB_Pittsburgh 4, Milwaukee 7. 2B_Marte (26), Cervelli (13), Moran (17), Aguilar (24). HR_Yelich (30), off Nova. RBIs_Cervelli (53), Moran (52), Yelich (89). SB_Marte (32), Bell (1). CS_Luplow (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Luplow, Newman); Milwaukee 3 (Cain, Schoop 2). RISP_Pittsburgh 0 for 5; Milwaukee 0 for 8.

Runners moved up_Granderson, Santana. LIDP_Luplow. GIDP_Kratz.

DP_Pittsburgh 1 (Frazier, Newman, Bell); Milwaukee 1 (Arcia, Shaw).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 9-9 6 4 1 1 1 4 76 4.07 Rodriguez, H, 9 1 1 0 0 0 2 17 2.61 Crick, H, 14 1 0 0 0 1 1 17 2.60 Vazquez, S, 33-37 1 2 0 0 0 1 17 2.57 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Davies, L, 2-6 5 3 2 2 1 3 88 4.66 Jennings 1-3 0 0 0 0 0 4 3.16 Barnes 1-3 1 1 0 2 1 28 3.55 Guerra 2 1-3 1 0 0 0 3 30 4.18 Lyles 1 0 0 0 1 1 18 4.35

Inherited runners-scored_Guerra 2-0. WP_Rodriguez.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Adrian Johnson; Second, Brian Gorman; Third, Nic Lentz.

T_3:03. A_37,358 (41,900).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.