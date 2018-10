Pirates 8, Reds 4

By The Associated Press

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi A.Frzer rf 5 1 1 0 Schbler lf 4 0 1 0 S.Marte cf 3 3 2 0 Peraza ss 5 0 1 0 Bell 1b 5 1 1 0 Dixon 1b 0 0 0 0 Dckrson lf 5 0 2 1 Votto 1b 3 1 2 0 E.Diaz c 4 1 1 2 Trahan ss 0 0 0 0 Moran 3b 4 1 2 3 Gennett 2b 5 0 0 0 Kramer 2b 5 1 2 1 Suarez 3b 5 2 3 2 Newman ss 4 0 1 1 Brnhart c 5 1 5 2 Kingham p 1 0 0 0 Ervin rf 4 0 0 0 Brault p 1 0 0 0 DSclfni p 1 0 0 0 Kang ph 1 0 1 0 D.Hrrra ph 1 0 0 0 Rich.Rd p 0 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 J.Osuna ph 1 0 0 0 Wisler p 0 0 0 0 Feliz p 0 0 0 0 Garrett p 0 0 0 0 Nvrskas p 0 0 0 0 M.Wllms ph 1 0 0 0 Je.Ryes p 0 0 0 0 Iglsias p 0 0 0 0 Casali ph 1 0 0 0 B.Hmltn cf 3 0 1 0 Totals 39 8 13 8 Totals 38 4 13 4

Pittsburgh 200 102 021—8 Cincinnati 002 000 002—4

E_Ervin (3), Iglesias (1), S.Marte (3). DP_Pittsburgh 1. LOB_Pittsburgh 8, Cincinnati 13. 2B_A.Frazier (23), S.Marte (30), Dickerson (35), Votto (28). 3B_Barnhart (3). HR_E.Diaz (10), Moran (11), Suarez (33), Barnhart (10). SB_Votto (2), B.Hamilton (33). SF_E.Diaz (3), Moran (7). S_DeSclafani (4).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Kingham 3 2-3 6 2 2 3 3 Brault W,6-3 2 1-3 3 0 0 1 3 Rodriguez H,15 1 2 0 0 0 1 Feliz 1 0 0 0 1 2 Neverauskas 1 2 2 2 0 1 Cincinnati DeSclafani L,7-8 5 3 3 3 1 6 Peralta 0 3 2 2 0 0 Wisler 1 1-3 3 0 0 0 1 Garrett 2-3 0 0 0 0 1 Reyes 1 3 2 1 0 0 Iglesias 1 1 1 0 1 2

Wa.Peralta pitched to 3 batters in the 6th

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Chris Conroy; Second, CB Bucknor; Third, Fieldin Cubreth.

T_3:36. A_19,689 (42,319).

