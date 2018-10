Pirates 8, Reds 4

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier rf 5 1 1 0 0 1 .278 Marte cf 3 3 2 0 2 0 .276 Bell 1b 5 1 1 0 0 1 .263 Dickerson lf 5 0 2 1 0 2 .299 Diaz c 4 1 1 2 0 2 .286 Moran 3b 4 1 2 3 0 1 .277 Kramer 2b 5 1 2 1 0 1 .152 Newman ss 4 0 1 1 0 0 .200 Kingham p 1 0 0 0 0 1 .087 Brault p 1 0 0 0 0 1 .150 b-Kang ph 1 0 1 0 0 0 1.000 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Osuna ph 1 0 0 0 0 0 .218 Feliz p 0 0 0 0 0 0 .000 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 8 13 8 2 10

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Schebler lf 4 0 1 0 1 0 .259 Peraza ss 5 0 1 0 0 1 .291 Dixon 1b 0 0 0 0 0 0 .183 Votto 1b 3 1 2 0 2 0 .287 Trahan ss 0 0 0 0 0 0 .273 Gennett 2b 5 0 0 0 0 1 .310 Suarez 3b 5 2 3 2 0 1 .284 Barnhart c 5 1 5 2 0 0 .249 Ervin rf 4 0 0 0 1 2 .252 DeSclafani p 1 0 0 0 0 1 .143 a-Herrera ph 1 0 0 0 0 1 .173 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .000 Wisler p 0 0 0 0 0 0 .000 Garrett p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Williams ph 1 0 0 0 0 1 .280 Reyes p 0 0 0 0 0 0 — Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Casali ph 1 0 0 0 0 0 .288 Hamilton cf 3 0 1 0 1 2 .234 Totals 38 4 13 4 5 10

Pittsburgh 200 102 021—8 13 1 Cincinnati 002 000 002—4 13 2

a-struck out for DeSclafani in the 5th. b-singled for Brault in the 7th. c-struck out for Garrett in the 7th. d-popped out for Rodriguez in the 8th. e-grounded out for Iglesias in the 9th.

E_Marte (3), Ervin (3), Iglesias (1). LOB_Pittsburgh 8, Cincinnati 13. 2B_Frazier (23), Marte (30), Dickerson (35), Votto (28). 3B_Barnhart (3). HR_Diaz (10), off DeSclafani; Moran (11), off Reyes; Suarez (33), off Kingham; Barnhart (10), off Neverauskas. RBIs_Dickerson (55), Diaz 2 (34), Moran 3 (58), Kramer (3), Newman (5), Suarez 2 (103), Barnhart 2 (46). SB_Votto (2), Hamilton (33). SF_Diaz, Moran. S_DeSclafani.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 5 (Dickerson 2, Moran, Kramer, Newman); Cincinnati 8 (Schebler, Gennett 4, Suarez, DeSclafani, Williams). RISP_Pittsburgh 5 for 13; Cincinnati 1 for 11.

Runners moved up_Gennett, Schebler, Ervin. GIDP_Ervin.

DP_Pittsburgh 1 (Newman, Kramer, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kingham 3 2-3 6 2 2 3 3 76 5.21 Brault, W, 6-3 2 1-3 3 0 0 1 3 43 4.67 Rodriguez, H, 15 1 2 0 0 0 1 19 2.47 Feliz 1 0 0 0 1 2 17 5.79 Neverauskas 1 2 2 2 0 1 21 8.31 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 7-8 5 3 3 3 1 6 84 4.93 Peralta 0 3 2 2 0 0 10 5.36 Wisler 1 1-3 3 0 0 0 1 19 3.89 Garrett 2-3 0 0 0 0 1 11 4.19 Reyes 1 3 2 1 0 0 15 3.18 Iglesias 1 1 1 0 1 2 21 2.44

Peralta pitched to 3 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Brault 1-0, Wisler 3-2, Garrett 2-0.

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Chris Conroy; Second, CB Bucknor; Third, Fieldin Culbreth.

T_3:36. A_19,689 (42,319).

