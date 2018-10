Rams-Raiders Stats

By The Associated Press

L.A. Rams 7 3 10 13—33 Oakland 7 6 0 0—13 First Quarter

Oak_Lynch 10 run (Nugent kick), 10:23.

La_Gurley 19 pass from Goff (Zuerlein kick), 4:53.

Second Quarter

Oak_FG Nugent 24, 12:31.

La_FG Zuerlein 20, 2:40.

Oak_FG Nugent 48, :10.

Third Quarter

La_FG Zuerlein 28, 9:04.

La_Kupp 8 pass from Goff (Zuerlein kick), :00.

Fourth Quarter

La_FG Zuerlein 55, 9:19.

La_FG Zuerlein 20, 3:15.

La_Peters 50 interception return (Zuerlein kick), 1:59.

A_53,857.

___

La Oak First downs 23 20 Total Net Yards 365 395 Rushes-yards 26-140 23-95 Passing 225 300 Punt Returns 2-12 1-10 Kickoff Returns 3-75 0-0 Interceptions Ret. 3-50 0-0 Comp-Att-Int 18-33-0 29-40-3 Sacked-Yards Lost 1-8 1-3 Punts 2-58.5 4-44.5 Fumbles-Lost 1-0 0-0 Penalties-Yards 8-70 11-155 Time of Possession 28:29 31:31

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Los Angeles, Gurley 20-108, Kupp 2-16, Cooks 1-6, Woods 1-6, M.Brown 1-5, Goff 1-(minus 1). Oakland, Lynch 11-41, Richard 5-24, Martin 4-20, A.Cooper 1-9, Carr 2-1.

PASSING_Los Angeles, Goff 18-33-0-233. Oakland, Carr 29-40-3-303.

RECEIVING_Los Angeles, Cooks 5-87, Kupp 5-52, Gurley 3-39, Woods 3-37, M.Brown 2-18. Oakland, Cook 9-180, Richard 9-55, J.Nelson 3-23, Carrier 2-20, Lynch 2-8, Martin 2-(minus 3), Roberts 1-11, A.Cooper 1-9.

MISSED FIELD GOALS_Los Angeles, Zuerlein 46.

