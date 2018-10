Rays 7, Blue Jays 1

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Smith rf 5 1 1 1 0 3 .306 Duffy 3b 4 1 2 2 0 1 .299 a-Velazquez ph-ss 1 0 0 0 0 0 .000 Choi dh 5 1 1 1 0 0 .270 Pham lf 2 1 1 1 1 0 .255 Wendle ss-3b 4 1 3 0 0 0 .302 Lowe 2b 4 0 0 0 0 1 .246 Kiermaier cf 4 1 3 1 0 0 .206 Bauers 1b 4 0 0 0 0 2 .197 Ciuffo c 4 1 0 0 0 2 .000 Totals 37 7 11 6 1 9

Toronto AB R H BI BB SO Avg. McKinney rf 4 0 1 0 0 2 .360 Gurriel Jr. 2b 4 0 0 0 0 0 .285 Smoak 1b 4 0 0 0 0 1 .248 Pillar cf 3 0 1 0 1 1 .251 Diaz ss 3 1 1 0 1 0 .251 Martin 3b 2 0 0 0 1 1 .194 Hernandez lf 3 0 1 1 0 0 .242 Jansen dh 2 0 0 0 1 0 .293 Maile c 3 0 0 0 0 1 .241 Totals 28 1 4 1 4 6

Tampa Bay 131 010 100—7 11 0 Toronto 010 000 000—1 4 0

a-flied out for Duffy in the 9th.

LOB_Tampa Bay 5, Toronto 4. 2B_Duffy (20), Wendle (22), Kiermaier (10). 3B_Kiermaier (7). HR_Choi (6), off Guerrieri. RBIs_Smith (32), Duffy 2 (39), Choi (18), Pham (50), Kiermaier (22), Hernandez (50). CS_Pham (7).

Runners left in scoring position_Tampa Bay 3 (Lowe, Ciuffo 2); Toronto 2 (Hernandez, Maile). RISP_Tampa Bay 4 for 13; Toronto 1 for 5.

Runners moved up_Choi, Bauers, Lowe, Martin. GIDP_Lowe, Gurriel Jr., Martin, Maile.

DP_Tampa Bay 3 (Wendle, Lowe, Bauers), (Wendle, Lowe, Bauers), (Wendle, Lowe, Bauers); Toronto 1 (Diaz, Gurriel Jr., Smoak).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Stanek 1 0 0 0 0 1 16 2.72 Chirinos, W, 3-5 7 4 1 1 3 5 72 3.76 Schultz 1 0 0 0 1 0 10 4.35 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, L, 4-9 1 2-3 6 4 4 0 1 49 5.54 Fernandez 2 1-3 2 1 1 0 2 29 2.70 Barnes 0 1 1 1 1 0 8 5.66 Mayza 2 0 0 0 0 1 23 4.23 Guerrieri 1 1 1 1 0 1 13 3.00 Clippard 1 1 0 0 0 3 18 3.82 Leiter Jr. 1 0 0 0 0 1 16 5.09

Barnes pitched to 2 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Fernandez 2-0, Mayza 2-1. HBP_Stroman (Pham). WP_Mayza.

Umpires_Home, James Hoye; First, Quinn Wolcott; Second, Ramon De Jesus; Third, Brian O’Nora.

T_2:39. A_18,034 (53,506).

